美国：“特朗普的‘特恩贝里体制’开始”……宣布终结世贸组织体制

“我们现在正在目睹‘特朗普回合’。新的贸易协定是新的全球贸易秩序的序幕。”负责美国贸易政策的美国贸易代表办公室代表格里尔当地时间7日在《纽约时报》上发表题为《我们重组世界秩序的原因》的文章，作出上述宣布。他还说：“世界贸易组织主导的世界贸易秩序现在已不可能。”他在美国后面加上意味着贸易谈判的用语“回合”，主张向各国征收高关税的所谓“特朗普回合”正在代替以世贸组织为代表的现有多边贸易体制。他特别指出，美国总统特朗普和欧盟委员会主席冯德莱恩7月27日在苏格兰特恩贝里签署的贸易协议是“特恩贝里体制”，并评价说：“这是符合公正、均衡、具体国家利益的历史性协议。”他还说：“特朗普回合开始还不到130天，虽然特恩贝里体制还没有完成，但构建进展顺利。”他在投稿中逐条批评说：“世贸组织体制解除关税保护，破坏了美国的制造基础，给拥有低劳动标准等的中国等带来了利益。”“由于以世贸组织为中心的新自由主义贸易秩序，美国失去了产业和工作岗位。该体制的最大受益者是中国。”他还强调通过高关税保护制造业。他说：“特朗普总统并行关税和投资的协定，奠定了新的世界贸易秩序的基础。新的美国处理方式是，不采取贸易官员偏好的现行冗长纠纷解决程序，而是密切监督协议的执行，在不履行时迅速重新征收更高的关税率。”对于专家预测的高关税政策会提高物价，对美国经济造成负担的预测，他进行了正面反驳。他说：“虽然现在更广泛地征收关税，但通货膨胀仍然得到抑制。”实际上，美国6月份消费者物价指数同比上涨2.7%，维持在美联储2%的目标值左右。此外，美国商务部长卢特尼克7日在接受福克斯商业频道采访时表示，他承诺对在特朗普任期内在美国建造生产设备并履行该承诺的企业免除（100%的）半导体关税。因此，有分析认为，正在美国进行大规模投资的三星电子和SK海力士将成为免除关税的对象。纽约=常驻记者林宇善、金成模记者、李智允记者、李敏雅记者 imsun@donga.com、mo@donga.com、leemail@donga.com、omg@donga.com