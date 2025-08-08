特朗普：“对进口半导体产品征收100%关税”……关税战进入第二轮

美国总统特朗普当地时间6日表示：“将对进入美国的所有半导体和集成电路征收100%关税。”特朗普虽然没有明确征收时间，但提到高于汽车（15%）和钢铁、铝（50%）的100%关税，明确表示将把半导体放在关税战争的中心。有评价认为，随着去年韩国对美国出口品种排名第二的半导体进入关税炸弹的射程圈，关税战争正在迎来新的局面。预计也将对韩国产业界产生巨大的影响。据韩国贸易协会透露，去年韩国对美国的半导体出口额为107亿美元（约合14.8730万亿韩元），占全部对美出口额的8.3%和全部对美贸易顺差的14%。特朗普当天在华盛顿白宫会见苹果公司首席执行官蒂姆·库克时表示：“将对半导体征收非常高的关税。如果正在美国建设工厂或确实承诺建设工厂，就没有关税。”他还警告，如果承诺在美国国内建立工厂，但实际不建设工厂，将“重新计算，以后再申请累计部分”。分析认为，这是指将计算未征收关税带来的各种利益等，并处以罚款。特朗普5日在接受CNBC采访时表示，“下周左右将公布各品种的关税”，提到了半导体和医药品。预计半导体关税率最快将于下周公布。据分析，此次发言是为了向韩国、日本、台湾等主要半导体生产方及其企业施压，要求在美国进行投资。当天，苹果公司也表示，将在今后4年内向美国投资6000亿美元（约834万亿韩元）。有人认为，韩国在上个月与美国的贸易谈判中，就韩国半导体领域适用“最惠国待遇”达成了协议，因此受到的打击相对较小。这意味着，如果美国对欧盟征收最低的15%的关税率，韩国也可以适用15%，而不是100%。总统室发言人姜由桢7日表示，韩国得到了关于最惠国待遇的承诺。不过，也有人主张，由于没有公开详细内容，不确定性很大。华盛顿外交消息灵通人士表示：“特朗普第二届政府认为半导体是各品种关税的代表目标。难以预测以何种方式适用，现在还不是放心的时候。”申晋宇 niceshin@donga.com