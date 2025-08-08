时隔22年废除政策监查……需要哪怕打破碗也能出成果的文化



监查院6日表示，将废除对公务员政策决定的监查。这意味着，将防止每当政权交替时都会追究前任政府推进的政策的责任、导致公职社会萎缩的副作用。这距离李在明总统要求“绝对不要发生以政策监查为名欺负努力工作的公职人员、挫伤干劲的事情”过了13天。由此，2003年实行的监查院“政策监查”有望时隔22年被废除。



监查院表示，今后将减轻对“工作中出现错误”的惩戒和刑事责任负担。如果没有追求私利、提供特惠等重大错误，政策、事业推进过程中出现的问题将不受惩戒，这一原则将适用于所有监查。还明确规范了职务监察免除条件。也就是说，将“政府重要政策决定及政策目的是否妥当”排除在职务监察对象之外，对事务处理规则进行更精巧的修改。



政策监查在卢武铉政府时期以“提高政策质量”为宗旨出发，但随着时间的推移，变成了揭露前任政府的错误进行攻击的手段。历经李明博、朴槿惠、文在寅政府，四大江工程先后接受5次监查也是代表性事例之一。虽然是同样的事情，但监查院每次政权交替时都会根据当时的口味发表不同的监查结果，从而引发了争议。



关于月城核电站一号机组的经济性评价造假，由于尹锡悦政府的无理监查，分管公务员受到被解雇等人事上的吃亏，甚至还受到了起诉。经过约3年半的诉讼，他们被大法院判处无罪。有人指出，公平交易委员会在对企业征收的罚款诉讼中败诉的事情频繁发生，也是因为以后监查院追究责任时，为了“免灾避祸”，现场公务员们首先调高了罚款金额。



如果公职人员首先想到日后可能面临的监查和处罚，政府业务必然会萎缩。相比摆脱以往的惯例、努力取得新成果，只会造就为了逃避责任的所谓的“伏地不动”文化。应该以监查院宣布中断政策监查为契机，增加改变这种公职文化的尝试。相比为了不想负责任而不打破碗的公职人员，国民们期待的是哪怕不小心打破了碗也敢于尝试新生事物的公职人员。在面对经济停滞、关税战争等内外挑战的韩国社会，现在比任何时候都更需要不计个人得失、真正创造成果的公务员。

