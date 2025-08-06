因业绩不振而关门大吉的日产追浜工厂……当地居民表示：“也欢迎外国企业”

最近在国内外市场都陷入苦战的日产公司7月15日表示，决定于2027年底关闭追浜工厂。追浜工厂去年出现6708亿日元（约6.3万亿韩元）的赤字，面临生存危机，公司决定关闭这一象征性工厂。代表日产“成功”的追浜工厂现在成了日产“危机”的象征。实际上，追浜站一带的商街已显破旧，而且几乎每隔一家店就有一家是关门的空房。在车站所在的小区中心街，也难以看到充满活力的气息。● 能容纳36个东京巨蛋的规模从车站乘出租车前往工厂有5分钟车程。70多岁的出租车司机透露：“以前站前人很多，但最近随着日产的情况恶化，人们逐渐离开，地区经济也越来越差。如果工厂关门，地区经济会更加恶化，所以很担心。”当天造访工厂，是因为得到了之前申请的参观项目的参加许可。只是看不到工厂内部。负责向导的日产职员说：“内部参观在今年6月末结束后被中断。因为正在调整工厂设备。”虽然没有详细说明，但似乎与工厂关闭不无关系。此次参观活动首先在工厂内名为“来宾馆”的宣传馆听取介绍日产历史和生产过程的视频和演讲，然后通过汽车模型理解驱动原理。向导强调说：“追浜工厂是日产的‘母亲工厂’。”从中可以看出，这是制造今天日产的母体工厂的自豪感。在室内演讲结束后，在参观外部设施时，我们坐的是大巴。整个工厂占地169.9万平方米，相当于36个东京巨蛋。坐上公交车后，向导说：“不仅是工厂内部，就连外部也不能拍照。请把手机放在包里或口袋里，不要拿出来。”坐大巴行驶几分钟后，看到了广阔的东京湾和工厂内的港湾设施。这是该工厂引以为豪的骄傲，能够将生产的汽车直接装船。当天正好是新车装船的日子，可以看到专业司机们排队驾驶汽车装船的壮观场面。向导说：“即使来参观，很多时候也和实际装船时间不赶巧。大家非常幸运。”向导在活跃气氛后，继续对“工厂内的桥梁”进行了解说。“工厂很大，中间有普通道路。新车还没有号牌，不能在普通道路上行驶。因此，在普通道路上架设桥梁，使新车能够转移到港口。”确实，可以看到设置在普通道路上连接工厂和工厂的云桥，感到很神奇。但是，主要设施已经建成60多年。工厂、港湾、桥都生锈、褪色了。这让人感觉到了日产失去竞争力的现实。● 日产，在日本销量前十名车型中消失虽然进行了大规模的结构调整，但日产的危机仍在进行中。日产7月30日公布了今年第二季度（4-6月）的业绩，亏损1157亿日元（约1.09万亿韩元）。不仅是日本国内市场，美国、中国市场也未能逃脱苦战。据《日本经济》（日经）报道，今年上半年（1-6月）日本国内销量前10名的汽车中，没有一款是日产汽车。特别是日产的主力小型车，主要在追浜工厂生产的“Note”比去年上半年减少18%，只售出4.3308万辆。日经报道说：“日产在2022年11月推出‘Serena’之后没有推出新款。销售情况正在进一步恶化。”很多分析说，业绩如此不好，人力和设备却依然如故，工厂开工率下降，经营状况变得更加暗淡。日产社长伊万·埃斯皮诺萨在7月15日的记者招待会上表示：“到2027年为止，将把国内外17家工厂减少到10家，并裁减约15%的2万名员工。”考虑到传统上对裁员非常慎重的日本企业文化，埃斯皮诺萨这一宣布在日本内外受到了相当大的冲击。关闭追浜工厂也是结构调整的一环。日产决定将追浜工厂的生产功能转移到子公司九州工厂，附近的湘南工厂也将于2026年底关门。据悉，日产就今后追浜工厂的利用问题，正在与生产电动汽车的台湾富士康（鸿海精密工业）进行协商。追浜工厂在2010年批量生产电动汽车“Leaf”，比特斯拉早7年构建了电动汽车批量生产体系，备受瞩目，但现在却面临着有可能转变为台湾电动汽车生产基地的处境。日产管理层宣布关闭追浜工厂，并表示“这是伴随着巨大痛苦的选择”。这是为了企业生存而做出的不可避免的决定。位于追浜工厂正门旁边的日产追浜分店的橱窗上写着“加油吧，日产！加油吧，追浜！日产有力量。起来吧，日产！”感受到了日产对生存的迫切感。● 职员们担心雇用不稳定，商人们担心地区经济追浜工厂约有2400名员工。日产表示：“到2027年末为止，将保障职员的雇用，今后的计划将与工会进行协商。”这意味着，2028年以后的雇佣变得不安。在工厂前见到的日产职员们也对此表示担忧。一名30多岁的男性职员说：“公司说是会维持雇佣。但以后不就不知道了吗？”两年后即将退休的一名职员说：“我马上就要退休了，但是年轻职员们很担心是否应该转移到工厂设备转移的九州，还是去九州继续得到雇佣保障。”横须贺地区社会也非常担心。因为该工厂对地区经济的影响很大。商人们也在担心萎缩的地区经济会进一步萎缩。追浜站前的美容院职员说：“日产职员经常来剪头发。这样的工厂要消失了，真是让人担心。”“不管是台湾企业还是其他企业，希望有新企业入驻，地区经济重新找回活力。”——写于横须贺黃仁贊 hic@donga.com