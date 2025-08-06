韩国政府：“美国希望随意撤走和驻扎驻韩美军”

据悉，韩美两国在即将举行首次首脑会谈之际，正在就国防、安保领域进行协商，美国方面的核心要求是扩大驻韩美军的战略灵活性。也就是说，一直把重点放在对朝延伸遏制上的驻韩美军，将扩大到发挥牵制中国的作用。虽然韩国政府担心中国的反对等表示“无法同意”，但有预测认为，根据美国的要求，它将成为韩美首脑会谈的核心议题。韩国政府高层人士5日表示：“美国最关心的是加强驻韩美军的战略灵活性。这是韩美之间的协议事项，如果将韩半岛作为前进基地，中国会严重反对，所以就我们韩国而言，无法同意。”美方要求，现行驻韩美军的作用范围将超越韩半岛，扩大到牵制中国、南海等印度太平洋一带。有分析认为，根据美国的国防战略，驻韩美军想要摆脱专注于对朝鲜防御的“固定部队”，用作整个东亚地区的“作战机动军”。据悉，美国还要求缩减驻韩美军的规模。最近，根据驻外美军的重组计划，出现了裁减4500名驻韩美军的说法。一些人主张，应大幅撤回地面部队，并以空军为主改编驻韩美军。韩国政府人土表示：“美国希望根据本国需要随意撤走和驻扎驻韩美军。我们将从国家利益的角度出发，坚决应对。”不过，在韩美首脑会谈上确定关税谈判的细节，同时进行安保磋商，预计两国之间将展开拉锯战。据悉，就增加国防开支问题，美国积极响应了由直接费用和间接费用组成的韩国政府的阶段性增额计划。据悉，重新协商防卫费分摊特别协定以及提高分摊额也不是工作磋商环节的主要议题。尹多彬记者、申圭镇记者 empty@donga.com、newjin@donga.com