韩国“国家代表AI”选拔收官，五支精锐团队脱颖而出

NAVER Cloud、Upstage、SK电信、NC AI、LG AI研究所五支团队被选定为获得政府支持的精英团队，将代表韩国开发人工智能（AI）基础模型。业界公认的“三强”——NAVER Cloud、LG AI研究所和Upstage均无意外入选。在Kakao和韩国电信（KT）等落选的情况下，游戏公司NCSOFT的子公司NC AI领衔的联盟成功入围。科学技术信息通信部（以下简称“科技部”）4日宣布，针对参与“独立AI基础模型项目”的15支团队进行了书面和演示评估，最终压缩选定上述5支精英团队。构建独立AI基础模型是支持李在明总统旨在实现“AI三大强国”跃升的核心竞选承诺——“全民AI”的项目。这5支入选的精英联盟将获得政府集中提供的图形处理器（GPU）、数据资源等支持，开发能与大型科技公司比肩的国家代表级AI——“K-AI模型”。此次评估的核心指标是“主权AI”（Sovereign AI，即独立人工智能）。科技部方面说明：“5支精英团队均从一开始就旨在开发和掌握AI基础模型，追求主权AI的本质”，“它们还提出了高水平的开源政策，有望为扩展国内AI生态系统、提升国民AI可及性等方面做出贡献。”细看5支精英团队的阵容：拥有自主研发AI模型“HyperCLOVA X”的NAVER Cloud联盟，成员包括NAVER、Twelve Labs、首尔大学产学合作团等。该联盟的目标是构建能整合理解与生成文本、图像、音频、视频等多种数据的单一模型（全栈式基础模型）。Upstage联盟成员包括Nota、Lablup、Flitto、Vuno、MakinaRocks等。通信公司SK电信联盟的成员包括游戏公司KRAFTON和42dot、推理型AI半导体（NPU）制造商Rebellions、Liner、Selectstar等。该联盟计划挑战开发超越现有国内大型语言模型（LLM）规模的超大型AI模型，并开发所有国民都能轻松使用的AI智能体。由NCSOFT子公司NC AI主导的联盟，成员包括高丽大学、首尔大学、延世大学、韩国科学技术院（KAIST）、POSCO DX等。以“EXAONE”为核心打造的LG AI研究所联盟，成员包括LG U+、LG CNS、FuriosaAI、Hancom、Wrtn Technologies等。该联盟计划基于LG AI研究所的技术实力，开发相比全球顶级最新前沿AI模型性能达到100%以上（而非95%）的“K-EXAONE”，并将其作为开源项目公开。此次入选的5支精英团队将获得国家记录院、国史编纂委员会、统计厅、专利厅、广播公司等机构拥有的数据提供。它们还将分阶段获得政府预算采购的价值1576亿韩元的英伟达图形处理器（GPU）支持。政府计划经过对这些联盟的阶段性评估，在今年年底将支持对象压缩至4家，并于2026年底最终选定2家。在选拔过程中还将进行“全民竞赛”，最终入选的2家将成为直至2027年的全面支持对象。张恩智记者 jej@donga.com