韩国歌坛兴起环保专辑热潮 NFC卡钥匙环替代塑料CD承载音乐

随着对注重环保的临时循环利用的关注日益增加，韩国歌坛近期正以“环保专辑”为主流。将环保政策作为主要经营方针并正式化的K-Pop（韩国流行音乐）企业开始出现，变化正在发生。偶像男团“TOMORROW X TOGETHER”（TXT）上月发售的专辑包装《星之章：TOGETHER》尺寸仅为宽10厘米、高10厘米、厚3厘米。该包装用NFC（近场通信）卡片钥匙扣替代CD，比普通CD直径（12厘米）还要小。去除实物CD后，专辑产生的废弃物总量也随之减少。专辑构成品本身也采用环保材料制作。将于本月22日发售的“Stray Kids”正规四辑包装据称使用了一种碳排放量比普通塑料少30%左右的新材料。K-Pop的这种变化正呈现出向整个歌坛扩散的趋势。歌手林英雄上月29日表示：“已决定在本月公开的正规二辑中去除塑料CD。”专辑仅由照片、留言和参与者名单等简洁构成。作为非偶像歌手，此举实属罕见。专辑中也没有提供通常在环保专辑中替代CD用于欣赏音源的NFC周边商品。其所属经纪公司补充说明道：“希望粉丝的心意和支持不会成为负担，同时也考虑了环境问题。”也有公司将环保专辑彻底制度化定为政策。YG娱乐在6月发布的可持续经营（ESG）报告中明确了“环保专辑路线图”。其计划包括“在整个唱片制作供应链中测量碳排放量、利用可回收材料，并在中长期内引入供应链内的环保运输工具”。不过，前路依然漫长。根据相关企业今年发布的报告，HYBE（14%）、SM娱乐（15%）、JYP娱乐（8%）等公司去年的直接和间接温室气体排放量均较前一年有所增加。李知允记者 leemail@donga.com