八成制造业：“当前市场是红海”……应加快对产业转型的支援



韩国10家制造企业中有8家评价说，本公司主力产品市场进入了“红海”状态。所谓“红海”市场是指企业围绕有限的需求展开激烈的流血竞争，导致收益性、成长性下降。如果处于这种市场的企业不能通过果断的投资和革新开发新产品，开拓新市场，最终很有可能枯死。去年前10大出口产品中有8个已经和20年前一样，韩国的产业结构处于长期停滞状态。



大韩商工会议所最近以全国2186家制造企业为对象进行问卷调查，82.3%的企业回答主力产品市场处于饱和状态的“成熟期”或市场规模缩小的“衰退期”，只有17.7%的企业回答市场处于“成长期”或“导入期”。这意味着，代替老化落后制造业的韩国经济的新产业创造能力出现了严重问题。



短短几年前还主导出口的钢铁、石油化学、炼油已经成了“红海”产业。全球钢铁需求今年为17.4亿吨，连续4年减少，仅过剩的生产能力就超过6亿吨。中国钢铁倾销带来的损失巨大，再加上出口美国被征收50%的高关税，韩国钢铁企业面临前所未有的危机。石油化学企业也因中国、中东产油国大规模增设设备而面临困境。有人警告说，如果没有结构调整，一半的企业有可能在3年内破产。



要想打破困局，企业必须以革新技术为武器，积极挖掘竞争少、附加值高的“蓝海”市场。但在大韩商工会议所的调查中，只有42.4%的人回答已经着手或正在讨论代替目前主力产品的新事业。一半以上的企业因为恶劣的资金状况、对新事业的不确定性，对进攻性经营犹豫不决。



特朗普政府声称要拯救倒塌的美国制造业，以世界为对象展开关税战争，为本国企业筑起高墙。韩国政府也急需将作用转变为鼓励企业、分担产业转型危险的控制塔。在初期阶段难以获得利润的新技术、新事业的支援方式也应该从减免法人税改为直接提供补贴。特别是，有必要克制在产业转型过程中发生的劳资矛盾、增加管理层和股东摩擦的敏感制度变化。

