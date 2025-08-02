韩美讨论将“乙支自由之盾”部分野外机动演习推迟到9月

据悉，韩美两国正在讨论把原计划8月中旬举行的“乙支自由之盾”联合军演期间计划的部分野外机动演习推迟到9月以后的方案。此次“自由之盾”演习是李在明政府上台后的首次韩美联合军演。有分析认为，根据现政府的柔和对朝基调，实际上是在讨论调整联合军演。据韩国军方1日透露，韩美正在讨论在“自由之盾”演习期间，按原计划实施以电脑模拟方式进行的指挥所演习，但部分野外机动演习以酷暑等为由推迟到9月以后的方案。“自由之盾”演习期间的团级野外机动演习，在文在寅政府时期的2018年以后被中断，但在尹锡悦政府上台后的2022年恢复。据悉，“自由之盾”演习期间将进行30次-40次野外机动演习，其中10多次是延期对象。据悉，韩国军方认为，与指挥所演习剧本直接联动的野外机动演习、为进行演习而引进美军装备进行的野外机动演习难以推迟，但其他野外机动演习的时间可以灵活处理。韩国军方一官员表示：“以前也有过考虑到各种条件，将联合军演的野外机动演习推迟到9、10月份的先例。”但是，韩国军方内外有人指出，这是针对7月28日金与正发表谴责联合军演的谈话后，统一部长郑东泳作为对朝柔和举措，建议调整联合军演的后续措施。据悉，在这种情况下，韩美军方决定尽量克制在“自由之盾”演习期间进行的野外机动演习的媒体公开宣传。韩国军方人士表示：“（演习日程等）在最终公布之前，将通过韩美之间的紧密磋商和协调来决定。”尹相虎 ysh1005@donga.com