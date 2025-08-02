中央博物馆文创产品热销 寻根溯源的传统美感融入日常生活



“第九轮预约销售开始。”乍看之下，还以为是电视购物频道或大型超市的在线商城。这句话是“国立博物馆文化商品”在线商店销售“喜鹊老虎徽章”的公告标题。该徽章已售出约2万3000个，现在订购需等待三个多月，从11月19日起才能陆续收到。近期，随着奈飞（Netflix）动画片《K-POP：猎魔女团》受到关注，剧中酷似老虎（“Derpy”）和喜鹊（“Sussie”）的这款徽章也连带人气飙升。虽然海外购买咨询不断，但连供应国内市场的货量都没有。



意指博物馆周边商品（Goods）的“文创产品”（Museum + Goods）的热潮，在《K-POP：猎魔女团》之前就已呈爆发性增长。“半跏思惟像迷你模型”、“丹青键盘”、“瓦当筷枕”、“月亮罐门铃”暂时售罄，“黑笠钥匙扣”订单激增从某日起依次发货……供不应求的文创产品比比皆是。或许去首尔龙山区国立中央博物馆就能买到？社交媒体上，近期正值孩子们放暑假，“从汉江大桥就开始排队等候进入停车场，花了一个小时才进入博物馆，结果为了买周边又在文化商品店排队，但上午就已售罄”之类的经历比比皆是。



数据也印证了同样的事实。据开发和销售国立博物馆文创产品的国立博物馆文化财团透露，文创产品的销售额在2022年达到113亿韩元，首次突破100亿韩元大关，去年则达到213亿韩元，两年间增长约一倍。“醉客书生三人组变色酒杯套装”（此商品也暂时售罄）在倒入冷饮时，杯身绘制的金弘道风格书生脸庞会变红，去年售出约8万套。财团文创产品的销售额今年预计将达到300亿韩元。此外，国家文化遗产振兴院的在线商城也因绘有《日月五峰图》的包袋、钱包、手帕、扇子等商品热销，近期销售额急剧增长。



以年轻群体为中心，文创产品已成为“时髦传统”（Hip + Tradition）的代表性单品。它已超越短暂流行（Fad），成为趋势（Trend，少数人认同并流行两三年），并被认为正处在能否成为大趋势（Megatrend，多数人认同并持续十年以上）的十字路口。这是韩国文化（K-Culture）兴起催生对传统文化和博物馆的关注，而传统又反过来成为泛韩国文化（Pan-K-Culture）养分的良性循环的一个侧面。



文创产品首先因其美观实用而让人产生拥有欲。国立博物馆文化财团商品事业本部长金美京（音）表示：“2016年入职时，低价文具类商品较多。之后，一方面将开发重点转向日常实用的多样化商品，另一方面对外征集具有年轻感的设计，这似乎起到了关键作用。”她表示：“为了让文化遗产超越博物馆，融入韩国人的生活，我们将扩大与企业等的合作。”



向世界烙印韩国老虎形象的，是1988年首尔奥运会的吉祥物“虎多力”（Hodori）。在那届奥运会开幕式上，民俗游戏“滚铁圈”登场吸引了世人的目光，但即便在当时，滚铁圈玩耍的孩子也几乎绝迹。即便在当下，传统美感重新融入日常生活也是件值得高兴的事。虽然价格稍高，但愿这份关注也能延伸到非物质文化遗产传承人等匠人的传统工艺品上。

