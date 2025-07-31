国民力量党再次分裂……“安哲秀不是爷门” VS “权性东是尹锡悦走狗”

随着党权竞争全面展开，国民力量党的内讧不仅围绕党的革新和人事刷新开始扩散，围绕如火如荼的“三大特检”调查也出现了分裂。权性东议员和安哲秀议员对特检调查进行刻薄的指责，并提出了责任论。权性东30日针对安哲秀批评称：“在自己造就的情况下，他还像牺牲者一样演绎悲壮美，再次让人感受到‘汝矣岛代表性下男子（不够爷门）’的外号不是白得的。”随着安哲秀在前一天的党代表选举参选宣言中公开要求协助内乱特检证人调查的短信，并声称“这是试图给国民力量党打上内乱政党的烙印”，权性东就此进行了抨击。随着安哲秀指认自己和权宁世议员是人事刷新对象，权性东10日辞任革新委员长职务，并抨击称“下男人的领导能力”。权性东还表示：“（安哲秀）说是从特检组那里收到了一条短信，大惊小怪的。独自对充满违宪要素的特检法投了赞成票，之后以‘人员清算’的名义把同志们逼上悬崖绝壁的人就是安（哲秀）议员。”他还说：“同志们倒在政治调查的大刀之下时，他面带微笑袖手旁观，但当本人接到连切割刀水平都达不到的配合证人调查要求时，又大声疾呼‘这是没有分寸的政治调查’，令人失笑。”随后，安哲秀在脸书上上传了2022年7月时任国民力量党院内代表权性东与时任总统尹锡悦在社交网站“电报”上互发短信的照片，并写道“走狗”。当时尹锡悦称，“换掉了在党内开枪的党代表（李俊锡前代表），局面为之一变了”，权性东则回答说，“我会好好遵从总统的意愿，展现党政团结一心的样子”，尹锡悦又回复了“樱桃点赞”的表情符。