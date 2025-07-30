掌握人工智能生态系统的中国人才……流逝的人才培养黄金时间



直到今年5月英伟达首席执行官黄仁勋高喊“世界人工智能研究人员半数是华人”时，人们还认为这是考虑到中国市场的发言。然而，最近美国硅谷投资企业门罗风险投资公司的滴滴达斯合作伙伴公开的Meta超级智能实验室所属人才名单显示，这并不是单纯的应酬话。Meta首席执行官马克·扎克伯格亲自倾注心血组建的44名研究所人才中，有21名研究人员是华人。



他们是在中国出生长大，在清华大学、北京大学、浙江大学、中国科技大学等大学读完本科后，在美国名牌大学继续学业和研究并积累了丰富经验的人才。其中最具代表性的人物是扎克伯格在社交媒体上公开的照片中的首席科学家赵晟佳。赵晟佳毕业于清华大学，在斯坦福大学获得博士学位后，在开放人工智能中主导了GPT-4和ChatGPT的开发。



此外，常慧文毕业于清华大学计算机科学英才班，在普林斯顿大学攻读图像处理专业博士后，经过谷歌和开放人工智能，共同开发GPT-4o的高级图像生成技术。毕树超毕业于浙江大学数学系，在加州大学伯克利分校攻读硕士、博士后，在谷歌参与了YouTube短视频的共同创立。这份有着如此辉煌履历的研究人员大举入围的名单，从侧面印证了中国人才已经占据全球人工智能生态中心地位。



再加上现在在中国本土也在培养人工智能本土人才。长时间准备人工智能时代，在政府主导下对人工智能人才培养倾注热情的结果，据美国智库Macro Polo透露，中国培养出了世界最高水平（前20%）的人工智能研究人员，足足占47%。



相反，韩国处于“人才匮乏”的状态。由于医科大学热门，未能培养出真正的人才，连费尽心思培养的人才也因为待遇和研究环境等问题而背井离乡。科学技术信息通讯部下属的软件政策研究所以2354家人工智能相关企业为对象进行的《国内人工智能产业实态报告》显示，以2023年为准，国内人工智能人才缺口达到8579人。



人工智能的开发最终也取决于人。Meta、开放人工智能不惜拿出数百亿韩元的年薪，拼命引进S级人才的原因就在于此。韩国政府也表示，将选定“人工智能国家代表”，集中支援数据及图像处理装置（GPU）等资源，但如果无法确保人工智能人才，即使再怎么购买数据及图像处理装置并投入预算，也没有用。



韩国科学技术院（KAIST）以明年招生为目标，加快设立人工智能大学，这是值得高兴的消息，但趁时间还来得及，政府应主导制定培养人工智能头脑的长期发展蓝图。正如KAIST校长李光炯（音）所说，现在可能是应对人工智能时代的“黄金时间”。如果错过了这个黄金时间，我们或许只能眼睁睁地看着中国人才在未来很长一段时间内的活跃。

