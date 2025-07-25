泰国和柬埔寨在边境地区交战……平民伤亡23人

据英国广播公司（BBC）等媒体报道，泰国和柬埔寨军队24日在两国交界处发生交火，造成至少9名泰国平民死亡，14人受伤。泰国一天前也表示，“柬埔寨埋设的地雷爆炸，导致我国军人受伤”，驱逐了柬埔寨驻泰大使。一天之内，军事冲突甚至造成大规模伤亡。两国就梵语中意为“圣地”的11世纪高棉遗址“柏威夏寺”的主权问题长期存在矛盾。另外，泰国总理帕通坦向事实上统治柬埔寨的上院议长洪森贬低本国军队的事实曝光后，被宪法法院停职。两国纷争历史悠久，领导人的去留也错综复杂，预计矛盾和混乱将持续一段时间。● 泰国VS柬埔寨：“对方先攻击”24日上午8时20分许，泰国东部素林省与柬埔寨西北部奥多棉吉省之间的边境地带发生交火，造成多名泰国平民伤亡。两国都主张“对方先进行了攻击”。泰国军人主张，听到无人机盘旋的声音后，接近泰国军队基地的6名柬埔寨武装军人开枪射击，发生了交火。泰方谴责，柬埔寨故意向平民密集地区发射“BM-21”多管火箭，导致人员伤亡扩大。泰国紧急疏散了4万多名居民，并紧急出动F-16战斗机进行应对。泰国方面主张，最近柬埔寨在边境地区故意埋设地雷，导致本国军人的损失增大。泰国代总理、副总理兼内政部长普坦23日表示，“柬埔寨方面埋设的地雷导致本国军人受伤”，驱逐了柬埔寨驻泰大使，并召回了泰国驻柬大使。相反，柬埔寨方面否认埋设地雷的事实，并表示当天的攻击也是泰国先开始的。柬埔寨国防部24日主张：“因为泰国军队先行攻击，柬方从防御角度出发采取了应对措施。”洪森敦促称：“虽然遭到了泰军的炮击，但请相信韩国军队，冷静应对。”● 印度教寺院主权纷争历史悠久两国就“柏威夏寺”问题也展开了激烈的对立。1953年，统治印度支那半岛的法国军队撤出柬埔寨后，泰国占领了该寺院一带，矛盾全面爆发。柬埔寨向国际法院提起诉讼称，“泰国占领寺庙是不正当的”。国际法院在1962年和2013年均判决“寺院的所有权在柬埔寨”。但泰国没有接受。2011年，两国在寺院一带发生冲突，造成20多人死亡。帕通坦6月15日与洪森的通话被泄露后，泰国反柬舆论也高涨。当时，帕通坦称与父亲、前总理他信交情敦厚的洪森为“叔叔”。她还指责本国军队司令“泰国军队在国境地带未能妥善应对”。帕通坦对洪森一直低调表示“会按照您的意愿去做”，受到了强烈的抨击。受此影响，她目前处于被停职状态。不过很多人分析称，两国不会走向全面战争。因为两国内部情况都不容乐观，不至于引发战争。英国广播公司认为：“柬埔寨的经济困难，泰国的政治矛盾严重，因此很少有人认为目前的情况会全面扩散。”泰国在军力、财力等方面比柬埔寨更具优势，这一点也增加了这种分析的说服力。但也有人指出，从帕通坦的争议中可以看出，泰国的政界矛盾很有可能持续很长一段时间，因此难以正确应对国际纷争。金成模记者、金宝拉记者 mo@donga.com、purple@donga.com