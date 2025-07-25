尹锡悦因“抵制审判”再次被拘留，3次公审全部缺席

前总统尹锡悦在被内乱特检组再次拘留后的第三次审判中也没有出庭，继续“抵制审判”。特检组要求“签发拘捕令”，法庭表示“将向教导所（首尔拘留所）方面确认是否真的健康不佳”。首尔中央地方法院刑事25部（部长审判员池贵渊）24日对涉嫌带头发动内乱等的尹锡悦举行了第10次公审。尹锡悦当天也没有在法庭上露面。这是继再次被拘留后举行的10日、17日公审后的第三周。尹锡悦方面继续主张，尹锡悦因健康问题难以出席审判。律师团前一天向法庭提交了尹锡悦因健康原因难以出席审判的意见书。尹锡悦方面还表示：“有人指出，（特检组）调查程序本身就有问题。这部分也是不出席的原因。”对此，特检组向法庭申请对尹锡悦的拘捕令。特检组表示：“被告（尹锡悦）在过去的9次公审中都正常出庭，期间对于健康原因没有提出任何主张。虽然说空腹血糖超过了正常值，难以长时间出席公审，但因为拘留合法性被驳回，可以确认为那是不妥当的主张。”特检组是在强调，尹锡悦18日在首尔中央地方法院举行的拘留适当性审问中，亲自出席约4小时50分钟。法庭表示：“对于拒绝出庭，将根据刑事诉讼法和规则进行调查。将确认是否可以拘留等。”内乱特检组追加起诉的尹锡悦妨碍特殊公务执行等案的审判将于8月19日开始。宋慧美记者 1am@donga.com