尹锡悦拒绝调查和审判，金建希要求调查中被关照



因涉嫌带头发动内乱而接受审判的前总统尹锡悦自10日再次被拘留以来，连续3次没有出庭。他们一直拒绝特检组的出席要求，甚至拒绝审判。特检组通知总统夫人金建希8月6日出席后，她随即提出特惠性调查要求，每次只调查一个嫌疑。犯罪嫌疑人试图与调查机关协调调查方式是普通国民难以想象的事情。



尹锡悦虽然提出了健康上的理由，但在几天前的法院拘留适当审查中曾亲自出面呼吁释放。法院认为，考虑到医学上的意见等，其接受审判没有什么问题。尹锡悦还认为，特检组维持检察机关起诉案件的公诉是问题所在。但是，《特检法》明确规定，特检可以接手已经起诉的案件。以如此令人难以接受的理由拒绝调查和审判，会见律师却在平均每天两次以上。



金建希要求特检组“按嫌疑分类调查”“保障调查后休息三四天”“下午6点前结束调查”等。金建希受到的嫌疑有德意志汽车、三富土建股价造假、建真法师请托等16项。特检调查期限为150天，如果按照上述条件，假设金建希每项嫌疑各接受一次调查，则需要80天左右的时间。这无异于无意协助调查。此前，金建希在检方以涉嫌介入公推等要求到案时，以“可能会对总统选举产生影响”“特检迫在眉睫”为由一直推托，并在特检调查之前突然住院。



进行庞大的特检调查和审判，其原因的提供者正是尹锡悦夫妇。由于各种疑惑的积累和隐蔽，大规模人力被动员到查明真相上。如果感到一丝的责任感，就应该诚实地接受调查和审判。尽管如此，这对夫妇仍然要求“皇帝审判，皇帝调查”，并以各种借口回避审判和调查。越是这样，对金建希进行拘留调查的必要性就越大。尹锡悦不久前在社交媒体上表示：“将在法庭上尽全力查明真相。”然后却拒绝审判。那可能是因为自己也知道，抗辩的理论很窘迫。

