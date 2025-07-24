李在明总统批评按颜色区分消费券为“人权敏感性不足”

李在明总统23日就釜山广域市、光州广域市等部分地方自治团体在发放民生恢复消费券预付卡时，按金额区分卡片颜色，导致领取者收入水平暴露一事，强烈批评称“这是以供应者为中心的行政便利主义思维，也是人权敏感性极其不足的措施”。总统室发言人姜裕贞当天在龙山总统室举行的记者会上表示：“李在明总统针对因预付卡颜色区分导致使用者收入水平和是否属于弱势群体暴露的问题，已立即指示予以纠正。”消费券根据收入上游10%人群、次上位阶层、单亲家庭以及基础生活保障领取者等标准发放，金额少则15万韩元，多则55万韩元。此前，光州市和釜山市以预付卡形式发放民生恢复消费券，并按金额设定了不同卡片颜色。光州市发行的卡分为：普通用途为粉色（18万韩元）、单亲家庭用途为绿色（33万韩元）、基础生活保障领取者用途为深蓝色（43万韩元）。对此，有人提出意见认为，经济困难的群体因难以办理信用卡而不得不选择预付卡，预付卡按金额区分颜色，导致使用者的收入水平暴露无遗。姜裕贞发言人表示：“行政安全部已对地方自治团体的预付卡进行了全面调查”，“已对釜山和光州制作的问题预付卡采取粘贴贴纸措施，使卡片颜色不再显露”。她同时强调：“对于在消费券发放、支付、使用过程中出现的问题或国民不便事项，今后也将迅速予以改善。”尹多彬记者 empty@donga.com