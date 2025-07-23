贝森特称“贸易协议关键在于谈判质量而非达成时限”

“关键不在于（贸易协议）达成时间，而在于谈判质量。”美国特朗普行政当局关税政策及贸易谈判核心人物、财政部长斯科特•贝森特于21日（当地时间）接受经济专业媒体CNBC采访时作出上述表态，强调“不会仅为达成协议而仓促推进谈判”。此举暗示在距下月1日相互加征关税期限临近之际，美方不会因时间压力向谈判对象国作出“勉强让步”。其表示“我们可以继续谈判”，表明美方不受8月1日加税期限束缚。此前一日，美国商务部长霍华德•路特尼克在CBS采访中也称“8月1日将实施新关税税率，但此后各国仍可与我们协商”。针对今年4月至上月历经七轮谈判仍未达成协议的日美贸易谈判，贝森特部长表示“不关注日本政治形势，正全力争取对美国民众最有利的协议”。此言被解读为暗指日本政府因参议院选举临近而对扩大农产品进口等措施心存顾忌，同时预示美方将继续推动日本敏感领域的关税调整与市场开放。谈及与欧盟（EU）的贸易谈判时，贝森特分析称“讨价还价是谈判本质”，指出“若关税上升，（对美贸易顺差规模庞大的）欧盟必将承受更大冲击，他们应比我们更迫切希望推进谈判”，暗示协议延迟导致高关税实施将对欧盟更为不利。特朗普行政当局此前对韩国等主要国家设定高关税税率后，持续施压要求其在关税暂缓期限截止前达成协议。但贝森特当日释放“不急于求成”信号，被解读为旨在夺取谈判主导权的战略考量。分析认为此举考虑到了部分国家可能利用金融市场动荡等美方焦虑情绪实施“拖延战术”。华盛顿外交消息人士表示：“美方或判断若无法争取有利条件，不如先行加征高关税，再通过长期谈判争取最大让步。”另有分析指出，贝森特强调“谈判质量”暗示美方不会下调汽车、钢铁、医药品等重点品类关税，并将持续要求韩国、日本等国开放农产品及汽车市场。贝森特部长当日着重指出，近期与美国达成贸易协议的印度尼西亚已承诺采购美国农产品及波音飞机。根据协议，印度尼西亚将购买价值45亿美元（约6.2518万亿韩元）的美国农产品及50架波音客机。该协议公布后，多家国际主流媒体评价其成果明显偏向美国利益。华盛顿=申振宇 常驻记者、李知允记者 niceshin@donga.com、asap@donga.com