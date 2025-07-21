安洗莹夺得日本公开赛冠军 尽显统治力

安洗莹（23岁•照片）忘记了输球的滋味。这位“羽毛球天才”在世界羽毛球联合会（BWF）世界巡回赛日本公开赛上再次登顶。这场具有赛季最后一场SUPER1000赛事——中国公开赛前哨战性质的比赛胜利，使安洗莹距离实现BWF世界巡回赛历史上首个“赛季全满贯”又近了一步。BWF女单世界排名第一的安洗莹于20日在东京举行的日本公开赛女单决赛中，仅用时42分钟，便以2比0（21比12、21比10）的比分完胜世界排名第二的中国选手王祉怡（25岁）。安洗莹借此在今年世界巡回赛决赛中与王祉怡四次交锋全部获胜。在双方交手记录上，安洗莹也以13胜4负占据绝对优势。安洗莹此次在日本公开赛夺冠，是继2023年之后时隔两年，也是其个人第二次在该赛事问鼎。安洗莹在巴黎奥运会结束后举行的去年日本公开赛时，因膝踝伤势影响未能参赛。本届日本公开赛也是安洗莹与尤尼克斯签订价值100亿韩元的大型赞助合同后首次出战的世界巡回赛赛事。安洗莹本月1日公布签约消息时曾发文表示：“今后将以出色的竞技表现回报大家。”日本公开赛是比BWF世界巡回赛最高级别SUPER1000低一级的SUPER750级别赛事。但本次赛事因临近中国公开赛，世界顶尖选手几乎悉数参赛。安洗莹在本届赛事四分之一决赛中，以2比0完胜其“克星”、世界排名第五的中国选手陈雨菲（27岁），最终未失一局登顶。本赛季，安洗莹从马来西亚公开赛开始，接连在印度尼西亚公开赛、全英公开赛三站SUPER1000赛事中夺冠。她将于22日揭幕的中国公开赛上，挑战自BWF世界巡回赛创立（2018年）以来，首位单赛季包揽全部SUPER1000赛事冠军的纪录。这不仅在女单项目，也是任何羽毛球选手或组合都未曾达成的成就。世界排名第二的韩国男双组合徐承宰（28岁）/姜珉赫（26岁）在决赛中以2比0（21比16、21比17）力克世界排名第一的马来西亚组合谢定峰（28岁）/苏伟译（28岁），夺得日本公开赛冠军。这是两人本赛季第五次夺冠。金正勋记者 hun@donga.com