距离称赞“做得好”，住宅供应还有长路要走



以7月14日为基准，首尔公寓交易价格比前一周上涨0.19%，涨幅连续3周缩少。随着江南地区土地交易许可区2月份解除限制，首尔房价大举上涨的趋势在6月27日贷款限制之后似乎有所减弱。这一结果，值得李在明总统对主导贷款限制的金融委员会连日称赞“做得好”。表面上看是那样。



仔细观察实际情况，笔者认为现在安心还为时尚早。从20日首尔房地产信息广场来看，本月首尔公寓的交易量为1412件。这相当于上个月1.1344万件的10%左右。即使考虑到距离月度统计出来还有10天时间，可以肯定的是，由于强有力的贷款限制，出现了交易断崖。在交易中断的情况下，江南地区的核心地段、投资价值较大的重建公寓等继续出现最高价交易。房价涨势没有减弱，只是止步不前。



文在寅政府当时已经证明，出现交易断崖并不是一个积极的信号。当时，政府也把重点放在了禁止对超过15亿韩元的住宅进行住宅担保贷款等抑制需求的政策上。但就像筑堤不能永远困住流淌的江水一样，过剩的需求流向某处，产生了气球效应。不确定性反而增大，房价在预想不到的地方飞涨。可以说，这是用规制限制房价的遏制需求政策的局限性所在。



今后房价走向的关键在于能否充分供应满足需求。但到目前为止，李在明总统和政府人士的住宅供应相关发言只有方向性，没有具体的计划。在竞选公约中也没有提出过具体方案，事实上处于空白状态。国土交通部部长候选人金润德表示“将供应给人们需要的地方”，暗示将放宽重建、再开发容积率等限制。他同时还表明了“公共利益和民间利益要均衡”的立场。政府认为什么是公共性住房供应仍然模糊不清。



文在寅政府陷入住宅普及率达到100%的陷阱，把新增买卖需求全部定性为以投机为目的的假需求，一味进行压制。因此，政权初期人们希望的市中心重建被各种限制所束缚，只停留在宣布建设新城等敲边鼓的住宅供应上。但是应该记住，这个“假需求”其实是认为今后无法在自己想要的地方买到房子的二三十岁年轻人的“不安需求”。



市场参与者已经充分认识到，遏制需求政策的效果是有限的。根据经济趋势和市场状况的变化，被遏制的需求随时都有可能再次出现。必须认识到，6月27日贷款限制只是得到了给出现暴涨征兆的首尔公寓交易市场降温的效果而已。为了延续这一趋势，正如部长候选人所说，具体的供应计划应针对“人们想要的地方”出台。距离称赞“做得好”，还有很长的路要走。

