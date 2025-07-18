李在明：“共同努力整顿宪法”……朝野协商正当其时



在17日制宪节到来之际，李在明总统在脸书上发文称：“现在应该重新整顿和修改我们的宪法。希望国会能够进行‘以国民为中心的修宪’大长征。”他同时提出了收录五一八宪法全文、强化基本权利、扩大自治分权、改革权力机构等。国会议长禹元植也在制宪节祝词中提出“阶段性连续修宪”，并表示：“有必要朝国会、政府和国民能够欣然同意的‘最低水平修宪’迈出第一步。”



李总统的修宪论是配合制宪节重新提出的水平。李总统在总统选举时提出了总统四年连任、国会推荐国务总理、废除检察机关垄断拘捕令申请权等修宪案。这次李总统提出“以国民为中心的改宪”，主张改宪不是由总统室主导，而是由国会主导，在自己的改宪案中排除了调整权力结构案。如果由总统主导，固然可能引起国会的反对，但也有人指出，这是不是已经把修宪责任交给了国会。



大家都同意，1987年民主化的产物——现行宪法中已随着近40年岁月的流逝寿终正寝。尽管如此，修宪尝试每次都未能实现，是因为政界侧重于根据各自利害关系展开调整权力结构的讨论。特别是，新掌权的一方经常自己推翻此前提出的修宪主张。因此，改宪论在权力的又一个失败浮出水面时才被点燃，每次都成为吞噬所有焦点的“黑洞”，只会助长分裂和矛盾。



为了避免重蹈覆辙，应尽快进行讨论。李总统已经表示“一一依次完成”，将明年的地方选举和2028年的议会选举作为第一次和第二次改宪日程。禹议长的“最低水平是第一步，分阶段连续修宪”论也是同样的意思。距离明年地方选举已不到一年。修宪是为国家打造前进的跳板，不应该是国论分裂，而应该是团结的过程。朝野应尽快进行协商。

