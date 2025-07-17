总统室：“李真淑正在成为保不住的人选”

随着要求社会副总理兼教育部部长候选人李真淑和女性家庭部部长候选人姜仙佑辞职的声音扩散，执政党内部也出现了“落选不可避免论”。执政党当初的方针，是到16名部长候选人的人事听证会全部结束的18日为止，观察舆论后再作判断，但现在党内部出现了“近期内至少可以决定两名候选人中一人去留”的意见。执政党高层人士16日表示：“我们认为李真淑的论文有问题。这是难以保住的人选。”对于围绕姜仙佑的“仗势欺人争议”，该人士表示：“解释过程确实达不到国民的要求。负面舆论正在扩大，正在密切关注。”执政党人士表示：“虽然首先要关注听证会，但两人中势必会有一人落马。”共同民主党领导层向各常任委员会下达了“不要在没有与在野党协商的情况下单独处理所有部长候选人的听证报告书”的方针，开始观察舆论。共同民主党领导层的立场是，本周结束听证会后，综合舆论决定是否向总统室传达意见。但据悉，部分执政党议员个别向总统室传达了对两名候选人的“不行论”。执政党原先在人事听证会上认为落选绝无可能，目前氛围发生变化，是因为要求两名候选人主动辞职的舆论日益扩散。共同民主党辅佐团协议会历届会长团当天就姜仙佑表示，“只忙于感性销售和脱离本质的自我防御”，认为她“应该主动辞职”。此外，泛学界国民考察团要求李真淑主动请辞，并表示，“强烈敦促李在明政府不要犯下连最起码的常识都无视的错误”。对此，总统政务首席秘书禹相虎当天表示：“部分候选人的舆论动向非常不好，也在如实向总统报告。”国民力量党紧急对策委员长宋彦锡在当天的记者座谈会上针对两名候选人表示：“如果这样强行任命，只能认为整个大韩民国都成了李总统的私有之物。不要再让国民生气了，应该主动辞职。”赵东柱记者、尹多彬记者 djc@donga.com、empty@donga.com