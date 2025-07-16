想要改变“只许州官放火，不许百姓点灯”的人事听证会，执政党应首先道歉



政权更迭后反复出现“只许州官放火，不许百姓点灯”式听证会的恶性循环，这次也不例外。李在明政府首次举行内阁人事听证会的14日，国民力量党称姜仙佑（女性家庭部）、权五乙（国家报勋部）、李真淑（教育部）、赵显（外交部）、郑东泳（统一部）等部长候选人为“无资格五贼”，称他们“连站在听证会的资格都没有。应全部取消资格”，分别给贴上了“作威作福部长”“剽窃部长”“咖啡部长”“道路投机部长”“分裂部长”的标签。共同民主党则反击称：“这是旧态依然的小道消息式、蛮不讲理式人身攻击和陷害以及过分阻碍国政的行为。”



3年前朝野的立场正好相反。2022年，当时的在野党共同民主党就时任总统尹锡悦提名的部长候选人称，“在成为癌症之前，必须彻底清除”。对于共同民主党提出的道德性、清廉性相关疑惑，执政的国民力量党表示反对,称“这是想打击政权的披露个人信息”。无论是当时还是现在，随着“癌症”“垃圾作威作福”等大粗话不断出现，协治无处安身。“答案已定、随便你说”式的无条件落马、无条件任命的无限冲突只会反复出现。



但是现在，又到了食物垃圾袋出现在听证会上的时代。国民力量党李达熙议员提出姜仙佑指示助理们将食物和普通垃圾分离收拾的“作威作福”疑惑，并拿着食物垃圾提出了质疑。姜仙佑则以“改口”解释扩大了争议。国民力量党议员们在笔记本电脑上贴上了“作威作福王OUT”的牌子，共同民主党议员们用“停止拖后腿”的牌子进行了对抗。由于牌子攻防战，难以预测姜仙佑作为女性家庭部部长有着什么样的政策前景。



掌握政权的一方一直表示，由于人事听证会，很难引进人才。李在明总统表示：“特别是连家人的身份都当作问题，所以有能力的人不愿意入阁。”总统室一名高层负责人表示：“子女和夫人反对，有能力却不原意出任部长职务的人很多。‘吃得好，住得好，为什么要当部长?’”这是前总统文在寅朴槿惠、尹锡悦也共同诉过的苦。



此次，朝野争先恐后地提出了人事听证会法修正案。方向却正好相反。国民力量党抨击共同民主党的无资料无证人使“听证会无力化”的战略，主张将提交资料的义务法制化，如果提交或遗漏虚假资料，将处以5年以下有期徒刑或5000万韩元以下罚款。相反，共同民主党则主张阻止“恶意披露个人信息”，提议将听证会分为公职伦理听证会和公职能力听证会的二元化方式。



即使是为了切断每当攻守发生变化时就会180度改变立场的“集体失忆症”环节，也要修改听证会制度。但首先要改变的是政界的态度。特别是，在野党时期一直以道德性为标准的执政党，现在有必要对自己提出的候选人以权谋私、剽窃、投机疑惑进行最低限度的负责任的道歉。首先要观察国民的眼光到底指向哪里。

