经合组织“韩国经济先行指数”创3年零7个月以来最高纪录

经济合作与发展组织公布的韩国经济先行指数（CLI）连续7个月上升，创下了3年7个月以来的最高值。据分析，随着政治不确定性的消除和新政府的扩张财政政策等，外界对韩国经济今后得到改善的期待感增大。据经合组织方面13日透露，上个月韩国经济先行指数为101.08，是自2021年11月（101.09）以来的最高值。这一指数是衡量6-9个月后景气动向的指标。如果高于标准线100，预示今后经济将呈现上升趋势，如果低于标准线，则相反。韩国经济先行指数从去年12月（100.49）起连续7个月上升。在上个月公布的12个成员国指标中，韩国仅次于英国（101.16），位居第二。这意味着，在中短期经济展望方面，韩国比主要发达国家更得到肯定。实际上，最近相关指标中可以看到期待经济反弹的趋势。据韩国银行透露，国内消费者心理指数（CCSI）在4月（93.8）、5月（101.8）、6月（108.7）等连续三个月大幅改善。在缓解高利息基调的基础上，31.8万亿韩元规模的第二次补充预算中所包含的恢复民生消费券也将于近期发放，因此对改善得到消费的期待感越来越大。不过，停滞不前的制造业景气被认为是韩国经济的致命弱点。美国引发的关税战争对出口造成打击的忧虑依然存在。明知大学经济学系教授禹锡镇（音）表示：“如果美国8月1日开始征收对等关税，出口打击带来的经济增长率下行压力将加剧。预计31.8万亿韩元规模的第二次补充预算将起到镇痛剂的作用。”世宗=郑顺九记者 soon9@donga.com