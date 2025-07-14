关系走近的朝鲜-俄罗斯… 金正恩在元山会见俄罗斯外长

朝鲜国务委员长金正恩12日在会见俄罗斯外长拉夫罗夫时表示，“朝鲜-俄罗斯在所有战略问题上都志同道合”。拉夫罗夫表示，只有在朝鲜关心的问题上才会支持恢复南北（韩朝）关系。与此同时，就朝鲜军队部署到库尔斯克以外地区一事，他表示“正在接受朝鲜领导人的提议”，暗示了朝鲜追加派兵的可能性。● 金正恩：“无条件支持俄罗斯对乌克兰事态采取的措施”据朝鲜中央通讯社13日报道，金正恩前一天在江原道元山市会见拉夫罗夫时表示：“朝俄两国在所有战略问题上达成符合同盟关系水平的一致。”他强调，“愿意无条件支持俄罗斯领导层在解决乌克兰事态方面采取的所有措施”。前一天，俄罗斯外交部在报道金正恩会见拉夫罗夫的消息时，公开了两人面带笑容握手的照片。同时公开的视频中，金正恩称拉夫罗夫为“亲近的朋友”，并拥抱在一起。据俄新社报道，拉夫罗夫对金正恩说：“（普京）总统向金（正恩）委员长表示亲切的问候，期待在不久的将来进行直接接触。”普京去年6月访问朝鲜时曾邀请金正恩访问莫斯科。也有分析认为，拉夫罗夫此次访朝是为了讨论金正恩访俄事宜。不过，拉夫罗夫没有提及两国元首会晤的具体时间或地点。克里姆林宫发言人佩斯科夫9日表示：“近期内没有普京总统访朝或金正恩访俄的计划。”● 拉夫罗夫：“韩美日三角同盟对东北亚稳定没有贡献”拉夫罗夫当天在与朝鲜外相崔善姬会谈后举行的记者会上，被问到是否做好了帮助恢复南北关系的准备时回答说：“对于平壤和首尔的关系，我们只在朝鲜可以接受的框架内，只对朝鲜关心的问题采取行动。朝鲜是我们的同盟。”对于李在明总统关于改善对朝关系的发言，他表示：“到目前为止，韩国的行动与前总统时期一样。我们将以具体行动来判断。”他还主张，韩美日三角同盟的发展对东北亚整体稳定没有贡献。拉夫罗夫还强调与朝鲜的军事合作。他表示：“朝鲜军队参与库尔斯克战役证明了俄朝关系是以‘不败的战斗兄弟情’为基础的。”当被问及派遣到库尔斯克的朝鲜军队是否会参加其他地区的战斗时，他回答说：“我们正在接受朝鲜领导人的提议。没有理由拒绝（朝鲜）真诚的支援行动。”分析认为，这打开了朝鲜军队追加派兵的可能性。7月26日，韩国国家情报院向国会报告说，朝鲜最早可能在7、8月份向俄罗斯增派6000名工兵。此外，因朝俄关系密切而疏远的朝中关系出现了恢复迹象。日本广播协会（NHK）电视台12日报道称，朝鲜和中国就时隔5年恢复平壤至北京的旅客列车运行达成了协议。恢复运行时间是下个月，该列车因新冠疫情于2020年1月停运。日本广播协会电视台报道称，“在加强朝俄同盟关系的情况下，这是否朝鲜恢复与中国关系的信号，令人关注”。金喆仲 tnf@donga.com