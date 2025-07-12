美国参联会向韩方施压“共享真正责任”，要求韩方共同参与牵制中国

美军序列排名第一的美军参谋长联席会议主席丹·凯恩11日强调：“朝鲜和中国正在前所未有地增强军事力量。为了保障更广阔的地区和全世界的安全，需要构筑信赖和三国间的合作。”这是在示意，韩美日三国应对朝鲜核导武器的军事合作应扩大到应对中国的威胁。凯恩11日在首尔市龙山区联合参谋本部大楼举行的韩美日联合参谋本部议长（参联会主席、统合幕僚长）会议上，在发言中提到了朝鲜和中国正在增强军事力量，并表示：“中国和朝鲜正在朝着明确、明确的目标前进。我们必须铭记这一点。”凯恩全权负责特朗普第二届政府的军事战略。始于2014年的韩美日联合参谋本部议长会议在韩国举行尚属首次。凯恩在会议上提及首次韩美日联合参谋本部议长会议时表示：“当时几乎完全局限于朝鲜的核武器和导弹威胁。”他还说：“在第一次会议上，我们从加强力量到真正的责任共享，共同照亮了三国伙伴关系的未来。我们正在他们的肩膀上朝着令人难以置信的精巧篇章前进。”凯恩的意思是，原本集中于朝核威胁的韩美日安保合作有必要转变为应对中国威胁等。有分析认为，凯恩特别强调“责任分担”，是在委婉地要求韩国扩大作用，参与牵制中国的军事扩张。韩美日联合参谋本部议长在会议结束后发表的联合公报中表示：“再次确认，韩美日安保合作在促进韩半岛和印度太平洋地区的和平与繁荣方面发挥了重要作用；集中讨论了深化三国间合作以维护地区和平与稳定的多种方案。”孫孝珠 hjson@donga.com