朝鲜对送还人员的通知不作明确回应，却准时出现在东部海域

随着3月和5月分别在西部和东部海域漂流后获救的6名朝鲜人9日被移交朝鲜方面，送还工作宣告结束。韩国政府表示，朝鲜在此过程中通过联合国军司令部和朝鲜军队之间的直通电话“粉色电话”接收了关于送还计划的通报。据统一部9日透露，上周和本周各一次，韩国政府通过联合国军司令部向朝鲜通报送还朝鲜人的计划。据悉，3日的第一次是通过联合国司令部和朝鲜军队之间的直通电话，向朝鲜军队通报确切的送还日期和方式、送还的海上位置等，送还两天前的7日又再次通报了这一情况。据称，朝鲜一直没有明确表态会接受送还。不过，据悉，朝鲜接听了联合国军司令部的电话，听完了联合国军方的通报内容。此前朝鲜一度没有接听联合国军司令部用“粉色电话”打去的电话。韩国政府消息人士表示：“虽然无法透露联合国军司令部与朝鲜军队之间具体进行了怎样的对话，但朝鲜没有挂断电话，好象一一听取了联合国军司令部方面通报的送还计划，还作出了小小的回应和反应。”据解释，根据朝鲜军队的特性，只要没有挂断电话、听完所有通报内容，就可以认为是接到了电话。这次送还使用了5月从东部海上获救的4名朝鲜居民乘坐的船只。经过6人全体同意，修理船舶后经过东部海上“北方界线”送回了朝鲜。据悉，当天的送还行动由海警投入舰艇，带领朝鲜居民乘坐的木船等主导，海军为应对与误判送还行动的朝鲜军人发生偶发性冲突的可能性，在附近海域做好了应对准备。到9日为止，在西部海上漂流中获救的2名朝鲜人在韩国停留的时间为125天，这是要求回国的朝鲜人在韩国停留期间最长的一次。宣布“敌对两国论”的朝鲜切断了与韩国的所有沟通渠道，再加上前总统尹锡悦被弹劾的局面，送还讨论未能顺利进行。据悉，此次遣返是李在明总统在6月10日的国务会议上指示制定对策后开始加快速度的。權五赫 hyuk@donga.com