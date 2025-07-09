从“爱虫”视角审视共存之道



战争“火之七日”导致文明崩溃后，地球被霉菌孢子飞舞的森林“腐海”所覆盖。没有面具连5分钟都无法忍受的腐海，以及在其中生存的巨型昆虫王虫。人类为生存而殊死搏斗。近期重映的动画《风之谷的娜乌西卡》描绘了这场以火与风（以及水）为对决核心的故事。军事帝国多鲁美奇亚企图复活曾引发“火之七日”的兵器“巨神兵”。为了生存，他们制定了用巨神兵将腐海和王虫全部烧尽的战略。而与之对抗的特别少女娜乌西卡，则试图通过理解腐海、与王虫沟通，寻求自然与人类的共存。



娜乌西卡童年时期，曾有自己试图保护的王虫幼虫被大人们夺走的记忆。当时大人们说：“给我，娜乌西卡。昆虫和人类无法生活在同一个世界。”然而娜乌西卡明白，无法共存的根源并非在于昆虫，而在于人类。腐海实为森林净化受污染地球的自净作用，王虫则是守护那片森林的存在。使用火的人类为征服自然而背弃共存之路，而运用水与风的自然，则正竭力修复那被毁坏的世界。



因此，被俘的风之谷居民对多鲁美奇亚人所说的话意味深长：“你们用火。我们虽也用一点，但过度使用就会什么也不剩。火一天就能把森林烧成灰烬。水和风却需要百年才能培育那片森林。我们更喜欢水和风。”



“爱虫”的季节再次来临。当然，仅其外观就足以让人厌恶，但我们是否值得以“爱”的视角，去思考它们为何突然造访，以及那条共存之路呢？大众文化评论家



“昆虫和人类无法生活在同一个世界。”——宫崎骏《风之谷的娜乌西卡》

