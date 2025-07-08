法院明天审查特检提交的拘捕申请，尹锡悦本人出席

尹锡悦前总统将于9日亲自出席法院对内乱特检组对他申请的拘捕令的实质审查。据法律界7日透露，首尔中央地方法院负责拘捕令的部长法官南世镇将于9日下午2时15分对尹锡悦涉嫌滥用职权妨碍他人行使权利、制作虚假公文、妨碍特殊公务执行等进行拘留前审问（拘捕令实质审查）。据悉，尹锡悦虽然到场，但不会亲口参加辩论。特检组在6日向法院提交的66页的拘捕令申请书中提到，尹锡悦一贯对调查、审判程序持不协助的态度。特检还主张，尹锡悦动员警卫处所属公务员试图阻止拘捕令的执行，将官邸打造成治外法权的地区。特检还认为，尹锡悦不仅在仅具形式的国务会议上未经任何审议就宣布紧急戒严，而且批准制定和废除“事后布告”，属于制作虚假公文和违反《总统记录物法》等。特检的立场是，犯罪已经查明，嫌疑人有可能逃跑或毁灭证据等，因此有必要拘留尹锡悦。尹锡悦方面反驳道：“特检调查中也没有提出客观证据，即使根据相关人士的陈述，也不构成犯罪。”是否拘留尹锡悦最早将于9日下午决定。如果签发拘捕令，尹锡悦将在3月8日因法院取消拘留决定获释123天后，再次遭到拘留。具敏基记者、古道艺记者 koo@donga.com、yea@donga.com