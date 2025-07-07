被朝绑架者家属会宣布“信任现政府 全面停止对朝散发传单”

曾持续散发对朝（北韩）传单的团体“被朝绑架者家属会”决定停止相关活动，表明将信任政府解决被朝绑架者问题的承诺。7月6日，该会代表崔成龙在与《东亚日报》通话中表示：“经与受害者家属商议，决定全面停止对朝散发传单。尽管近期在大法院的传单禁止临时禁令诉讼中胜诉，但我们将信任李在明政府，不再空飘宣传品。”此前，该会于上月24日与统一部次官金南中通话后，曾表示考虑暂停散发传单。统一部相关人士当时称：“金次官表明将倾听被朝绑架者家属呼声，我们认为（团体考虑停发传单）是严肃对待政府请求的表现。”该会计划于8日上午11时在京畿道坡州市临津阁韩半岛生态和平综合观光中心二层露天休息区，与坡州市政府联合举行记者会宣布此决定。坡州市市长金炅一（音）及共同民主党议员尹厚德等将出席，呼吁其他团体共同停止散发传单。该会因多次散发传单与边境居民等发生冲突。去年10月及今年4月两度试图在临津阁公开散发传单，均遭京畿道特别司法警察团、居民及市民团体反对而中止。此后于4月27日在坡州临津阁、5月8日在江原道铁原郡、上月2日在坡州边境地区突击散发传单。在此过程中市民团体持续控告，地方政府也采取应对措施。新未来民主党及坡州居民等以“传单侵害边境居民生命权与追求幸福权”为由，于去年11月向包括该会在内的三个团体申请临时禁令。当时一二审法院均以“若仅因朝方武力挑衅风险波及全国便禁止可能加剧南北紧张的表达行为，言论自由恐过度萎缩”为由驳回诉请，近期大法院亦最终驳回该禁令诉讼。作为最北端边境地区的坡州市，上月30日还制定了《坡州市禁止散发对朝传单条例》，此类条例在基层议会通过尚属首次。李秀妍记者 lotus@donga.com