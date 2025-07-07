解释疑惑推迟到听证会… "坚持一天就通过了" 不行



在李在明总统提名的17名部长候选人的国会人事听证会前夕，围绕部分候选人的疑惑接连不断。学术舞弊、房地产投机、变相赠与、公职人员利害冲突等很多令人不能看透的地方。但候选人们没有拿出充分令人接受的解释或证明资料，正在引发争议。



副总理兼教育部部长候选人李真淑在剽窃学生学位论文的疑惑浮出水面后，反复回答称：“被聘为忠南大学校长当时，考察没有问题。”但李真淑2018年发表的两篇论文与之后学生的博士学位论文的研究设计和结论相似。更何况，李真淑的相关论文内容相似，仍相隔一个月刊登在两个学术杂志上。这违反了“学生论文的指导教授不能比学生先发表”的伦理标准。她不是其他部门，而是负责大学研究伦理的教育部部长候选人，因此有必要进行彻底的考察。



外交部部长候选人赵显与三星电子签订了自己拥有的公寓租赁权设定合同。赵显方面表示，儿子曾是相关企业的律师，从公司得到了居住费支援，但儿子在此期间从未留过家里地址。中小风险企业部部长候选人韩珹淑被怀疑以无偿或低价向家人变相赠与、租赁房地产。保健福利部部长候选人郑银敬作为疾病管理本部长应对新冠疫情时期，她的丈夫购买了手消毒剂相关股票，这也与妻子的公职相关利害冲突有直接关系，因此不可避免地要作出解释。



尽管如此，候选人却一致重复着“将在人事听证会上进行说明”的回答。如果是愿意为国民服务的公职者候选人，就应该立即透明地解释提出的疑惑，这是对国民的道理。连这个都不做，只能看作是“听证会上扛一天”的态度。经过国会表决任命的国务总理金民锡也因财产增值疑惑扩大，表示要在听证会上表明，但当天却没有提交任何资料。



与总理不同，部长候选人的任命不需要国会的批准表决。因此，即使听证会结束后在野党反对，总统也可以任命。但是，这样式掩盖疑惑的做法是将考察高层公务员候选人资质的人事听证会本身形同虚设。候选人一旦被任命，将作为部长和国务委员参与国政最高决策过程。即使为时嫌晚，也应该对提出的疑惑表现出谦虚、诚实地解释姿态。

