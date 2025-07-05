特朗普：“将发函告知关税，最高70%”……韩国紧急派遣特使

美国总统特朗普当地时间3日表示：“将于4日向10-12个国家发送写有对等关税率的信函。”起征关税的时间是8月1日，关税水平有可能是从10%-20%到60%-70%。特朗普在对等关税暂缓期限截止日（8日）四天前起，向多国通报将征收最高可达70%的高关税。分析认为，美国将针对贸易谈判停滞不前的国家，作为“示范”征收高关税，以尽快达成有利的协议。韩国总统室考虑到特朗普当天发送的关税函对象中有可能包括韩国，正在苦思对策。韩国政府4日晚紧急派遣产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九前往美国，计划以废除对等关税为目标进行谈判。不过，鉴于尽早达成协议现实上不易，韩方暂时期待延长关税暂缓期的可能性。特朗普当天在结束对爱荷华州的访问返回白宫的路上对记者说：“（4日发函的关税范围）大概是从60%-70%到10%-20%。”他还说，信函将在9日之前发送完毕，“钱（关税）将于8月1日开始进入美国”。美国财政部长贝森特当天在接受CNBC采访时表示：“我认为可以获得更好的条件，所有（对方）都等到最后。这些国家必须小心。因为他们的关税率有可能回到4月2日公布的水平。”意思是说，如果消极对待对美谈判，可能会被征收高关税。今年4月，特朗普政府对韩国制定了25%的对等关税率。当天，产业部向国会报告说，美国要求△在农产品、服务、汽车领域扩大对美国产产品的市场开放△废除对美国企业的数字限制△加强针对中国的迂回出口限制△扩大韩国企业在美国的投资及购买美国产能源等。相反，韩国政府向美国传达了将服务市场开放排除在谈判之外的方针。政府还计划保护敏感性较大的农产品领域，在采取缓和贸易壁垒措施的同时，提议扩大购买美国产液化天然气等能源。政府高层官员表示：“目标是减少关税或延长暂缓期，但不确定性很大。不会以牺牲实质内容为代价，急于达成协议。”此外，吕翰九计划5日至6日与美国贸易代表部代表格里尔等进行贸易谈判。华盛顿=常驻记者申镇宇、朴勋相记者、世宗=金秀莲记者、李智允记者 niceshin@donga.com、tigermask@donga.com、lot美国@donga.com、asap@donga.com