韩国健康功能食品市场规模达6万亿韩元 便利店和大创纷纷入局

近期，随着慢衰老（Slow Ageing）和健康乐活（Healthy Pleasure）等关注自身健康的健康趋势兴起，流通业界正在加强健康功能食品类商品。本月末起在全国6000家门店销售健康功能食品的便利店CU最具代表性。其将原定于明年第一季度（1月至3月）的销售时间点提前了6个月。BGF零售相关人士表示：“我们向加盟店主进行了关于销售健康功能食品的事前说明，店主们对此表现出浓厚兴趣”，“同时判断健康功能食品需求也在增长，因此决定提前销售时间点。”健康功能食品是获得食品医药品安全处认可其功能性的产品。进行销售需获得地方自治团体“健康功能食品销售业”店铺的许可。正因如此，此前便利店主要销售的是保健食品而非健康功能食品。CU保健食品的年度销售额增长率在2021年为5.3%，2022年为27.1%，2023年为18.6%，2024年则达到137.2%，近期呈现急剧上升态势。据韩国健康功能食品协会数据显示，韩国健康功能食品市场规模从2020年的5.175万亿韩元增长至去年的6.044万亿韩元。消费年龄段也变得多样化。过去主要由51岁以上人群消费，但近期也出现了10岁以下儿童及20至40多岁人群消费增长的趋势。GS25也在加紧引进健康功能食品。GS25相关人士表示：“随着追求健康幸福生活的趋势发展，在便利店寻找相关商品的顾客正在增加”，“为顺应更专业化的健康食品趋势，计划在下半年推出符合便利店特性的小容量维生素、乳酸菌等大众消费型健康功能食品。”美妆健康连锁店CJ欧利芙洋自新冠病毒感染症（COVID-19）疫情以来，持续增加健康相关产品。近期，为反映健康趋势，正在加强胶原蛋白、谷胱甘肽、益生菌等内服美容产品线。大创（Daiso）已于今年2月开始销售健康功能食品。自产品上市以来，线上线下均出现产品售罄现象，引发关注。近期，LG生活健康推出大创专属健康功能食品品牌“INNERBEAU by re:tune”等，与健康功能食品企业的合作也正积极开展。李素贞记者 sojee@donga.com