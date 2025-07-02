军方人士：“听说无人机入侵平壤是‘大人物’的指示”

记者了解到，内乱特检已经掌握了关于韩国军队向平壤发射无人机诱导朝鲜发动攻击疑案的录音，其内容为“听说是大人物（前总统尹锡悦）的指示”。不仅是对尹锡悦发动内乱的嫌疑，其涉嫌引起外患的调查也正式开始。特检决定，5日要求尹锡悦到案接受调查，如果拒不配合，将着手申请逮捕令等强制调查。据法律界1日透露，负责调查去年12月3日紧急戒严事件的特别检查组（赵恩锡领衔）最近获得了军方人士的录音，内容为“从无人机作战司令金龙大那里听说，（派无人机去平壤）是V的指示”。此前，朝鲜外务省去年10月曾表示：“韩国派无人机入侵了（朝鲜）。”特检掌握的录音记录中写道：“看到朝鲜发表有关无人机的敌对言论后，V非常开心。11月又派出了无人机。我觉得这是就算不合适也要继续做下去的样子”。据悉，特检认为，该录音是尹锡悦指示派无人机渗透，并试图诱导朝鲜进行攻击的证据。此举涉嫌为宣布紧急戒严制造借口而引发外患。据悉，在6月28日对尹锡悦的首次调查中，特检也进行了有关派无人机入侵平壤疑案的调查。当天特检以证人身份传唤无人机专家、国防科学研究所航空技术研究院研究员郑某进行了调查。郑某是负责国防科学研究所向无人机作战司令部提供无人机的实际业务的负责人。特检把对尹锡悦的调查日期重新定为5日，并要求他到案接受调查。6月28日，内乱特检以嫌疑人身份传唤尹锡悦进行调查后，为了剩下的调查，要求他30日再次出庭，但遭到尹锡悦方面拒绝，未能成功。特检助理朴智英在当天的发布会上表示：“如果5日仍然拒绝出席，那么之后既然条件已经具备，法院也会下达（逮捕令）。5日是我们最后的出席通知。”此外，总统夫人金建希特别调查组和蔡上等兵特别调查组将于2日分别在首尔钟路区KT光化门大厦西、首尔瑞草区瑞草汉森大厦举行揭牌仪式，正式展开调查。崔美松记者、具民基记者 cms@donga.com、koo@donga.com