黄东赫完成《鱿鱼游戏》拍摄后坦言感到轻松：“无法再次创作”

“想到何时才能再次创作出获得如此厚爱的作品，内心充满感激。但是，恐怕无法再次创作了。”6月27日公开《鱿鱼游戏》第三季，为系列长跑画上句号的导演黄东赫（54岁），30日在首尔钟路区一家咖啡馆见面时坦言“说实话感到轻松”，并吐露了心声。2021年9月以第一季开始的《鱿鱼游戏》，在2022年摘得美国电视界最高权威“艾美奖”六项桂冠等，为韩国文化内容开启了新篇章。但黄导演表示：“在第一季取得巨大成功后，面对过高的期待，负担不小。”黄导演尤其提到“对于作为故事结局的第三季，考虑了很多”。原定的结局构思是成奇勋（李政宰饰）结束游戏后前往美国与女儿相见。这与最近公开的结局大相径庭。黄导演表示：“在思考真正想表达的故事是什么的过程中，逐步修改了情节。”“相比拍摄第一季时，（世界）经济更趋不平等，战争持续扩散。尽管如此，人们似乎既没有意愿，也没有能力改变（现状）。我想讲述的是‘若照此发展，更黑暗的未来将会到来’。”成奇勋最后一句台词停留在“人是…”也是导演的意图。这是为了留下未完成的余韵。黄导演强调道：“在许多人抱着‘为何要我牺牲’想法的时代，似乎必须有人停止这个循环并做出牺牲，未来才有希望。我认为奇勋用行动而非言语给出了对这个思考的答案。”第三季公开后，国内外不乏评价认为其缺乏新意、未达预期。对此，黄导演表示“完全可以理解”，并回答：“每位观众对趣味元素、社会信息、角色等方面的期待各不相同。我预见到无论呈现什么，都可能会有‘辜负期待’的反应。”“《鱿鱼游戏》是我（无原著）从头构思并创作的首部作品。因此可能很难满足众人。但每一刻我都尽了全力，所以并无遗憾。”黄东赫通过《鱿鱼游戏》系列，成为韩国文化内容的标志性人物。但他直言不讳地指出：“当前韩国文化内容市场外表华丽，内部却已溃烂。”“海外对韩国的关注度高涨确有其事。但只有部分在线视频服务（OTT）平台的作品得以存活。我认为，只有在内容市场内部消除不平衡，才能维系健康的生态系统。”金泰彦记者 beborn@donga.com