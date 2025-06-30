特朗普向朝鲜示爱“解决矛盾”，但表示“韩朝纷争与我们无关”

美国总统特朗普当地时间27日再次强调与朝鲜国务委员长金正恩的关系。他表示：“如果和朝鲜有矛盾，将予以解决。”有分析认为，在最近的伊朗-以色列战争中，特朗普以积极的军事介入等方式，被评价为起到了“解决者”的作用，再次表明了美朝对话的意志。不过，特朗普在表明与朝鲜对话的意志的同时，还表示：“如果（韩朝）发生矛盾，与我们无关。”对此，也有分析认为，特朗普强调朝美对话意志的同时，对韩朝矛盾划清了界限。而朝鲜29日通过官方媒体《劳动新闻》强调“自力更生”，而不是回应特朗普的“橄榄枝”。● 与伊朗不同，特朗普强调与朝鲜对话的意志特朗普当天在白宫被记者问到“给金正恩写信是真的吗”时，回答说：“我和金正恩真的、真的相处得很好，一直保持着良好的关系。如果有矛盾，我们将和朝鲜一起解决这一矛盾。”接着对于是否发送了信的提问，他没有立即回答，只是表示：“以后会怎么样，让我们拭目以待。”美国专门报道朝鲜问题的媒体《NK新闻》11日报道称，特朗普为了恢复与朝鲜的对话，曾写好亲笔信想送给金正恩，但朝鲜常驻纽约联合国总部代表团一再拒绝接收，最终以失败告终。尽管如此，有分析认为，特朗普当天再次表现出与金正恩进行对话的意志，与对伊朗积极推进使用强硬军事力量不同，强调了对朝鲜更愿意通过外交途径解决问题。但也有分析认为，特朗普当天的发言包含着将美朝对话和南北（韩朝）问题分开处理的意图。他在表达与金正恩对话的意志后表示：“即使发生矛盾，也与我们无关。我们离发生这些问题的地方非常远。”对此，有分析认为，特朗普表现出了亲自解决像朝鲜的核和洲际导弹一样一直认为是美朝间问题的矛盾的意志，但除此之外，对韩朝之间的武力冲突等表现出了划清界限。● 朝鲜：“主权和尊严靠的是力量”朝鲜29日通过官方媒体《劳动新闻》表示，“不用说在敌对势力试图通过制裁的圈套勒紧我们的命脉时，就算是出现缓和迹象时，我们一刻也没有放下自力更生的旗帜”，表现出警惕美国接近的样子。文章还抨击称：“世界陷入不稳定和混乱，根源在于美国和西方国家的强盗性主权侵害行为。”文章称，“认为通过呼吁或乞求可以守护主权和尊严是妄想，只有储备强大的力量，才能建立公正正义的国际秩序”，强调了依靠力量的自立。相反，朝鲜有意高调宣示与俄罗斯的合作关系。《劳动新闻》当天报道说，以俄罗斯文化部长奥尔加·柳比莫娃为团长的代表团前一天抵达平壤。为纪念“朝俄条约签订一周年”，朝鲜文化省邀请了俄罗斯代表团。俄罗斯官方媒体还报道说，朝鲜最近竣工的江原道元山葛麻海岸旅游区，俄罗斯游客将于下月7日首次访问。韩国前统一研究院院长全成勋表示：“由于存在很多悬案，无法立即举行朝美会谈，因此从朝鲜的立场来看，没有必要立即作出回应。朝美对话可能会在乌克兰战争结束、接近朝鲜建政纪念日的秋天成为现实。”纽约=常驻记者林宇善、高道艺记者 imsun@donga.com、yeah@donga.com