批准拆除古里1号机组，要当作抢占500万亿韩元市场的机会



韩国最早的商用核电站古里1号机组将进入拆除程序。原子能安全委员会26日最终表决通过了韩国水力原子力申请的解体批准案。自1978年首次投入商业运营以来，时隔47年，自2017年决定永久停止运营以来，时隔8年。通过宣告国内核电站开始解体的此次工作，确保了核电站建设、运营、解体等全周期技术力。这为今后提高核电订单的竞争力、进军全球核电解体市场奠定了桥头堡。



拆除工作将投入1.07万亿韩元的预算，历时12年分阶段进行。按照污染水平从低到高的顺序进行解体，2031年运出乏核燃料，2035年解除污染区域，2037年完全恢复用地。韩国水力原子力等国内机关为了安全、经济的解体，构建了组织、人力，已经确保了96项核心基础技术。



拆除古里1号机组的意义远不止于拆除核电站。因为这是抢占预计今后500万亿韩元规模的全球核电站解体市场的跳板。据国际原子能机构透露，以上个月为基准，22个国家的214座核电站被永久停用，但被拆除的只有25座。预计到2050年，将有超过600座核电站解体。到目前为止，有解体经验的国家只有美国、德国、日本、瑞士等4个国家，尤其是曾解体过商用核电站的国家只有美国。如果通过拆除古里1号机组，成功积累技术力和经验，就可以确保在全球市场的领先地位。



当然，解体过程中需要解决的课题堆积如山。必须安全处理放射性废弃物，消除居民的不安。特别是急需确保储存拆除过程中产生的中、低水平废弃物的空间。拆除后如何利用地皮也是一大课题。应该将其视为成功推进第一个核电站解体工作，加强产业竞争力，创造新工作岗位的机会。

