只会高喊反李在明的国民力量党的成绩单



国民力量党紧急对策委员长金龙泰22日在李在明总统与朝野领导人的午餐会上要求：“如果司法部门推迟审判，请承诺任期结束后接受审判。”对此，“反李在明”情绪非常强烈的国民力量党内部也有不少议员摇头。在好不容易引起国民关注的政治活动中，再次发动已经失败的竞选活动“李在明司法风险”攻击，真的有帮助吗？



记者这么说，倒不是要责难金龙泰。因为这体现了国民力量党的惯性。总统选举失败后，国民力量党的领导层立即宣告瓦解。虽然维持着紧急对策委员长的职位，但由于紧急对策委员和主要党务人员集体辞职，领导层已丧失功能。本应向国民发声的党领导层的作用，实际上已被以新任院内代表宋彦锡为中心的院内领导层取代。但是，选举结束已过3周，从院内对策会议来看，说的还只是“李在明”。



新院内领导层在17日的第一次院内对策会议上20次提到李在明。他们提高了声音，嚷嚷着“‘李华永曹国赦免论’是向李在明当选密室勾结讨债”“如果用李在明式经济学大撒现金，会蹈阿根廷和委内瑞拉的前辙”等。批评和牵制是在野党的本领，从这一点来看，这些话可能也不算太错。



问题是大部分信息里只有李在明，没有国民力量党。没有选举失败后国民力量党要如何革新、要通过怎样的政策接近国民等信息，只是持续着对李在明的抨击。20日的第二次会议、24日的第三次会议也是如此。在三次院内对策会议上，李在明的名字出现了59次。共同民主党讽刺国民力量党说：“难道‘起承转合’都只有李在明’吗?”



共同民主党占据行政权力和半数以上的立法部，保守政党成为100多个席位的少数在野党，这与5年前的此时完全相同。但是，当时议会选举失败后，新上任的领导层并没有把信息的主语只放在“文在寅”身上。在2020年6月的“金钟仁紧急对策委员会”首次会议上，从未出现过“文在寅”一词。相反，集中提出了“设立数据厅”“平台劳动者的四大保险问题议题化”等政策。第二、第三次会议也是如此。会上提到了解决低出生率问题，撰写了议会选举失败的反省文，并承诺进行革新。当时朱豪英院内领导层会议也类似。



当时党内也有“少数在野党没有进行强有力的对與（执政党）斗争，只知道谈论没有实现手段的政策，只进行自我批评，这样做对吗”的声音。但是，由于不断强调保守政党的政策、提及革新，民心作出了反应。第二年国民力量党在再补选中获胜、在2022年总统选举中获胜，就是因为有这些自行重生的努力作了后盾。



输掉总统选举后连续3周只谈论“李在明”的国民力量党，在26日的全国指标调查（NBS）中拿到了20%支持率的成绩单。如果是这样的话，是不是应该感觉到选举失败并不是因为没能更加努力地打击李在明呢？

