李在明强调责任意识，称“芭蕉扇一扇，世界天翻地覆”

李在明总统24日在国务会议上引用《西游记》故事表示：“铁扇公主拿着芭蕉扇扇了一下，天上就会雷电交加，扇两下，就会刮狂风大作，世界天翻地覆，但她本人并不清楚。”分析认为，这是在强调公务员的责任意识，因为高层公务人员的决定直接关系到国民的生活。李在明当天在龙山总统室主持国务会议时表示：“扇子虽然很小，但世界会经历巨大变化，权力似乎就是这样。”他还说：“因为小小的关心和某种判断，某些人会因此死去活来。这样的事情多了，会影响到国家兴亡。希望大家带着责任感，竭尽全力直到最后一刻。”李在明去年10月担任共同民主党代表时，在批判尹锡悦政府的政策混乱时也说过：“妖怪虽然轻轻一扇，却给全世界带来了狂风。”在6月25日韩国战争75周年即将到来之际，李在明强调了报勋的重要性。他说：“希望检查一下，为守卫大韩民国作出特别牺牲的人，是否得到了充分的补偿和礼遇，并找出可行的方法。”他表示：“安保尽管非常重要，但同时也是日常一件件小事，因此可能感觉不到，但守护我们共同体价值的安保问题，再怎么强调也不为过。”他还表示：“韩国社会某些地方，似乎普遍存在着一种委曲的情绪，认为‘机灵的人总能逃脱，只有弱者会被牺牲’。”为迎接护国报勋月，李在明将于27日与国家功勋人员等160余人在青瓦台迎宾馆共进午餐。这将是他就任后首次在青瓦台举办活动。在当天的国务会议上，李在明指示海洋水产部长姜徒衡尽快研究海洋水产部迁移到釜山的方案。总统室高层人士当天在会见记者时表示：“在国务会议上，李在明总统提到要研究12月份之内能否迁移海洋水产部。”有分析人士认为，鉴于明年即将举行地方选举，海洋水产部迁移日程可能会早于预想时间。李在明正在考虑在就任一个月后的下个月初举行首次记者招待会的方案。总统室发言人姜由桢在当天的新闻发布会上解释说：“将举行记者会，一旦确定，将公布日期。不能因为是就任30天举行就定下来。”历届总统主要举行就任100天记者会，李在明的构想是大幅提前记者会时间，与国民进行沟通。申圭鎭 newjin@donga.com