伊朗宣称核设施安全VS特朗普声称彻底摧毁

21日（当地时间），在美国对伊朗福尔多、纳坦兹和伊斯法罕三处核设施发动突然袭击之际，各方对行动是否成功评价不一。美国总统唐纳德•特朗普22日对空袭成果表示，“‘彻底摧毁（obliteration）’一词是准确的”，自诩史上首次对伊朗本土发动的袭击取得了完全成功。伊朗则反驳称，为应对空袭，已将核材料等转移至安全地点。当天，国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔•格罗西表示，美国轰炸的三处地点在设施外部均未检测到辐射水平上升，对受损程度的判断持保留态度。美国轰炸造成的损害程度，不仅是伊朗核能力的关键变量，也可能对未来美伊核谈判重启产生重大影响。特朗普总统当晚在其社交平台“真实社交”上写道：“正如卫星图像所示，伊朗所有核设施都遭受了巨大破坏”，“最大的破坏发生在地下深处。精确命中（Bullseye）！”他声称，在代号为“午夜铁锤”（Midnight Hammer）的空袭行动中，使用了巨型钻地炸弹（Bunker buster）等武器，彻底摧毁了地下核设施。然而，伊朗国家电视台新闻台（Press TV）在空袭后援引消息人士报道称：“三处核设施早已清空，浓缩铀也已转移到安全地点。”申晋宇 niceshin@donga.com