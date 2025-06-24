油轮运费暴涨至3倍……汇率一天上涨18.7韩元

美国国务卿鲁卢比奥当地时间22日主张，中国应该出面阻止伊朗封锁霍尔木兹海峡。伊朗21日遭美国空袭核设施后，威胁封锁霍尔木兹海峡作为报复措施，鲁比奥伊朗原油的最大进口国中国向伊朗施压。低价大量进口伊朗产原油的中国是否会为了本国经济接受美国的要求备受关注。鲁比奥当天在接受福克斯新闻台采访时表示：“中国进口原油严重依赖霍尔木兹海峡。建议中国政府与伊朗联系。”据路透社报道，约90%的伊朗原油出口量流向中国。在因核开发引发的经济制裁导致伊朗原油销路受阻的情况下，中国以相对低廉的价格购买了该原油。据《华尔街日报》报道，伊朗产原油每桶比不受制裁的海湾产油国产原油便宜2至5美元。另外，中国还利用人民币结算原油出口货款，诱导本国工业产品向伊朗出口。也就是说，针对因经济制裁而陷入困境的伊朗，中国一举两得。据统计，以今年3月为准，中国通过海上进口的16%的原油来自伊朗。这就是为什么有人指出，如果伊朗封锁霍尔木兹海峡，中国经济也很难避免打击的原因。《华尔街日报》认为：“如果伊朗产原油进口中断，中国将失去最便宜的原油供应源。”中国尚未对鲁比奥的发言作出任何反应。但是，中国新华社旗下的社交媒体账户“牛弹琴”当天通过评论表示：“如果霍尔木兹海峡被封锁，全球油价将暴涨，也会影响中国的利益。”李志胤记者 asap@donga.com