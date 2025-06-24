李在明提名第一拨11名部长候选人……赵显任外长

李在明总统23日提名科学技术信息通讯部等11个部门的部长候选人。这是他就任19天后首次提名内阁人选。前国务调整室国务第一次长尹昌烈被任命为国务调整室室长（部长级）。李在明当天提名郑东泳议员为统一部长，提名安圭伯议员为国防部长。安圭伯是5·16军事政变后第一名非军人出身的国防部长候选人。金星焕、姜仙佑、田载秀议员分别被提名为环境部、女性家庭部和海洋水产部部长候选人。在11名部长候选人中，提拔了5名共同民主党现任议员。其宗旨是，将经过考察的现任议员大举部署到前线，迅速应对安保、经济危机。负责对美关税谈判和中东纷争等悬案的外交部长，提名由曾在文在寅政府担任外交部第一、第二次官的前次官出任。总统室称，李在明表示：“希望听证程序等能够迅速进行，内阁能够迅速应对当前的危机。”前总统尹锡悦任命的宋美龄留任农林畜产食品部部长，大国家党（现国民力量党）出身的权五乙前议员被提名为国家报勋部长。总统秘书室长姜勋植解释说：“不分保守和进步，都会给予机会，用成果和实力来判断。期待引领国民团结。”企业家出身的LG人工智能研究院院长裴庆勋和前Naver代表韩珹淑分别被提名为科学技术信息通信部部长和中小风险企业部部长。前全国民主劳动组合总联盟委员长金荣训被提名为雇佣劳动部部长候选人。如果金荣训通过人事听证会，将成为第一名民主劳总出身的部长。李在明在完成19个部门中包括11个部门在内的12名部长级人选后，当天主持了就任后第一次首席秘书助理会议，开始着手准备油价上涨、物价不稳定的对策。李在明表示：“中东情况非常危急。包括总统室在内的所有部门应该建立紧急应对体系，采取紧急应对。”李在明就补充预算案表示：“如果有必要制定应对中东事态的追加对策，希望积极与国会合作，寻求方案。”朴訓祥 tigermask@donga.com