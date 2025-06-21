新生代科幻作家最想讲述的故事

人类徒手攀爬高度达20米的巨型蜗牛。这是作家金惠允（人名音译下同）的科幻（SF）短篇小说《攀登者之言》中的场景。这究竟是怎样的组合？在不足40页的篇幅里铺陈开如此陌生的意象，读者不知不觉便沉浸在其世界观之中。在18日开幕的首尔国际图书展前夕，两本引人入胜的科幻小说集新鲜问世。分别是金惠允作家在内的韩国科学文学奖历届获奖者5人参与的《怀抱碎裂的宇宙》，以及韩国和中国6位作家展开身体思考的《再次，以身体之名》。让我们再次回到蜗牛的话题。它们某日突然降临地球。外壳坚硬如岩石，内里柔软，靠推挤腹部每日移动100米。若要在地球上寻找与此外星生命体最为相似的动物，便是蜗牛。巨型蜗牛的全身表面密密麻麻附着数百个藤壶般的突起。为了与不明身份的外星生命体沟通，语言学家、密码学家悉数动员。他们设计出“触摸突起为1、离开为0”的二进制沟通方式，并将二进制语言与攀爬结合。计划通过系上绳索攀爬蜗牛，徒手在突起上触摸与离开来传递信息。不知不觉间与蜗牛建立感情的人们，在得知政府试图对外星生命体进行活体实验后，为传递“离开地球！”的信息而攀上20米高的顶端。金惠允在创作笔记中坦言，写作期间高空示威中的劳动者们始终萦绕心头，并承认“每当看到抗争的人们，总感到无比震撼”。《怀抱碎裂的宇宙》除金惠允外，还有近期韩国科幻文坛最受瞩目的金草叶、千善兰、清艺、赵瑞月作家参与。编辑部表示曾向他们提出“请写下此刻最想讲述的故事”的请求。作家们虽未交换意见，却不约而同地以死亡与爱情为主题。千善兰在《您认识我们吗》中描绘了面临尊严死的主人公被僵尸咬伤后，苏醒成为非人非僵尸的存在。在漫长的昏迷后苏醒的主人公，听着妻子留下的录音机，得知了自己昏迷期间孤身一人的妻子是如何守护自己的。在已变成僵尸之地的地球上，仅存的两人。在极致的孤独中，爱情显得愈发鲜明。韩中合著选集《再次，以身体之名》由金草叶、金靑橘、千善兰、周雯、清浄保、王侃瑜作家参与。如标题所示，身体是主题。如果说科学发展使人类突破肉体限制的故事曾是科幻的主流脉络，那么新书则相反，蕴含了重新思考身体价值的信息。金草叶作家的《甜蜜而微温的悲伤》描绘了抛弃肉体、迁移至量子比特世界的新人类。本期待享有无限自由的人类，却醒悟到没有物理现实的世界本质上是虚妄的，从而陷入虚无。他们作为逃离虚无的伪装行为，沉浸于某物。那么，当沉浸被打破时，人类该如何生存？小说促使我们重新思考：如何意识到自己的存在？作为拥有身体的造物，我们能尽情享受的自由又是什么？尽管两本小说集的部分作者有所重叠，但同属科幻领域却能展现如此不同的色彩，这一点更为有趣。金素敏记者 somin@donga.com