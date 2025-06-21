美国开出“韩国国防开支为国内生产总值5%”的无理账单……必需加强自强能力



美国国防部表示，包括韩国在内的亚洲盟国也应该像北约的欧洲国家一样，将国防开支提高到国内生产总值（GDP）的5%左右。美国国防部长赫格塞思18日在国会听证会上就下周北约峰会时提出的“国内生产总值5%为国防费”目标表示，“这是所有盟国都必须遵循的标准”。美国国防部发言人肖恩·帕内尔19日重申：“亚洲盟国也要为达到欧洲水平而行动，这是常识。”



这预示着美国的国防开支增额压力继欧洲之后将转向亚洲。不过，将欧洲的5%标准适用于亚洲，其现实性存在不少疑问。就连常规战斗力被评为世界第五的韩国，今年的国防费也只有国内生产总值的2.3%，因此很难提高两倍。因此，就像特朗普政府向全世界扔出的过高关税炸弹一样，5%的国防开支标准也只能被解读为用来施压的数字。



特朗普总统从执政第一任期起就向北约国家施压，要求北约国家实现2%的国防费目标。虽然欧洲国家对此表示强烈反对，但经过乌克兰战争，相当一部分国家实现了这一目标。目前，在欧洲后院发生的战争如果没有美国也无法承受，因此，现在只能暂时同意国防费目标值的两倍以上。



亚洲的情况与欧洲有很大不同。亚洲国家大部分国防开支都只有国内生产总值的1%左右，而且不是像北约一样的集体安保体制，而是个别同盟体制，因此很难在统一的标准下推进。特朗普执政第一任期时，也分别要求韩国和日本大幅增加美军驻扎费分摊额，最近分别向台湾、日本、澳大利亚提出了10%、3%、3.5%等不同的数字。



韩国增加国防开支也不可避免。国际危机越来越大，朝鲜继核、导弹之后，常规战斗力也在不断升级。特朗普政府准备将战时作战指挥权移交给韩国军队，裁减驻韩美军或改变作用以遏制中国。虽然今后同盟间的协商将不可小觑，但毫无疑问，韩国的自强能力也要增强到得到保障的核遏制力程度。

