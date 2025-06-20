九成国民将领取每人至少25万韩元的恢复民生补贴……高收入层领取15万韩元

最早下个月，90%的国民将获得至少25万韩元的“恢复民生消费券”。排名前10%的高收入层也能拿到超过15万韩元，农渔村居住者还能多得2万韩元。因内需不振和政局混乱导致家庭钱包紧闭，韩国政府决定新投入20万亿韩元国家资金，搞活消费。政府19日召开由李在明总统主持的国务会议，表决通过了包含上述内容的《新政府补充预算案》。此次补充预算中包括新投入20.2万亿韩元，提供消费券和支援小商工人、小型劳动者、青年等弱势群体。如果补充预算案在国会通过，最早将于下月向所有国民发放消费券。根据收入不同，可以获得15万-50万韩元。包括新生儿在内的未成年人也能领取，中产层四口之家每人可获得25万韩元，共100万韩元。在餐厅、超市等任何地方都可以像现金一样使用，但娱乐场所和购物网站Coupang、外卖网站“配送民族”等网上消费可能会受限制。政府在上台半个月后就提出20万亿韩元规模的补充预算案并展开速度战，是因为预测显示将出现长期的内需停滞和低于1%的经济增长率等，韩国经济亮起了红灯。其构想是投入财政，确保家庭的消费余力，使商圈恢复活力。地区爱心商品券（地区货币）的折扣率最多将提高到15%，住宿或观看电影等折扣优惠券也将共发放778亿韩元。此外还包括增加铁路、港湾等社会间接资本投资、购买未出售住宅、给建设景气注入活力的内容。李在明表示：“现在到了使用国家财政的时候。现在经济停滞非常严重，需要政府发挥作用。我认为应该再加一些补充预算。”他强调：“特别是去年12月3日（紧急戒严）以后，心理萎缩严重的客人、本来就没多少的客人也都离开，现场感到有些困难。幸好最近气氛有所好转，但从本质上看，我们老百姓遭受的痛苦还是很大。”政府预测今年的税收也会低于当初政府的预测，因此将国税收入目标值也下调了10万亿韩元以上。世宗=宋慧美记者、朴勋相记者 1am@donga.com、tigermask@donga.com