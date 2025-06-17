临床试验被北京赶超 韩国医政矛盾令医学研究停滞



“诊疗、手术、值班占用了所有时间，哪里还有做研究的空隙。”



始于去年2月的医政矛盾对医学研究也产生了负面影响。原因在于，辅助医学院教授研究的专科住院医师和医大生离开了医院和学校，医学院教授和全职医生（Fellow）为了填补专科住院医师的空缺而疲于奔命。



韩国医学会杂志（JKMS）相关人士表示：“2023年有1220篇论文投稿，但去年投稿论文仅900篇，减少了约25%。”刊登在美国国立卫生研究院网站PubMed上、由韩国机构所属研究者（均为韩国人）撰写的论文数量也呈下降趋势。2022年高达31873篇的论文，在2023年降至30642篇，2024年进一步减至30473篇。由于撰写一篇医学论文通常需要1年至1年半的时间，其减少的影响预计将在今年下半年全面显现。



在去年由全球制药公司主导推进的药品临床试验中，首尔医疗机构的占有率为1.32%，屈居中国北京（1.4%）之后位列第二。首尔曾在2017至2023年间连续7年保持第一。然而，受医政矛盾影响，国内临床研究减少，新药开发或研究也遭遇困难。临床试验至少需要包含一名医生参与，但因医生无法参与，已出现项目本身中断的案例。



此外，还出现了国内医疗团队无法正常参与海外合作研究，或难以招募临床试验患者，导致不得不延长部分药物临床再评估期限的情况。业界担忧，若全球制药公司将韩国视为“不确定性高的国家”，后续吸引临床试验等事宜将变得困难。



中国的情况则截然相反。中国近期已超越美国，跃居临床试验规模首位。自2017年加入制定国际药品标准的机构——国际人用药品注册技术协调会（ICH）后，中国一直努力将药品临床开发监管标准提升至发达国家水平。在中国进行的临床试验费用相对低廉，并对新药开发产生协同效应。截至去年，在全球制药公司研发管线（新药开发）排名前25位中，江苏恒瑞医药、中国生物制药、上海复星医药、石药集团等4家中国大型制药公司上榜。韩国制药公司则无一入围。据估算，去年中国药品市场规模同比增长7.2%，达到3000亿美元（约合410万亿韩元）。



韩国政府曾在2023年8月编制预算案时，将理工科领域研发（R&D）相关预算削减了5.2万亿韩元（降幅16.6%）。尽管韩国国会于12月追加通过了6000亿韩元预算，但削减的影响在次年便立即显现。预算减少的实验室难以完整开展研究和实验，论文发表数量也随之减少。支持研究工作的理工科生态系统企业也遭遇经营困难。当前大学医院的情况与理工科实验室如出一辙。



临床试验、医学研究和新药开发相互关联。所幸，医疗界内部也发出了对话的声音。政府与医疗界应尽快解决医政矛盾，不仅要推动医疗恢复正常，更应致力于发展未来支柱产业——新药等生物产业。中国的“生物技术崛起”已构成切实威胁。

