特朗普写信，李在明关广播……美韩对朝政策应从协调做起



美国白宫发言人11日表示：“特朗普总统对与（朝鲜国务委员长）金正恩交换书信持开放态度。希望再次看到第一个任期在新加坡取得的进展。”这是针对“NK新闻”关于朝鲜驻纽约外交官拒绝接受特朗普总统写给朝鲜国务委员会金正恩的亲笔信的报道作出的回应。此外，韩国政府根据李明博总统的指示，全面中断了对朝鲜的扩音广播，朝鲜也中断了对韩噪音广播。



特朗普的亲笔信早已是熟悉和预料之中的事情。特朗普在第一个任期内已经与金正恩交换了数十封“情书”。他在第二个任期以来多次称朝鲜为“核国家（nuclear power）”，4月初还表示，“（已经）有沟通。也许在某个时候，我们会做些什么。”对于特朗普而言，他与金正恩的对话一直被认为是口袋里随时可以掏出来的筹码。但朝鲜拒绝了接收他的亲笔信。



朝鲜方面的反应也在一定程度上是预料之中的事情。金正恩与特朗普见过三次面，但一无所获。现在，朝鲜的核和导弹能力已经达到7年前无法比拟的高度，国际社会的对朝鲜制裁网也已崩溃，再加上向俄罗斯派兵，朝鲜获得了巨大利益。朝鲜在阐明对美“最强硬应对”的情况下，摆出了如果不能从美国得到什么切实利益就拒绝沟通的姿态。



朝鲜响应韩国新政府怀柔措施的可能性更小。韩国政权更迭后，新政府事实上禁止民间团体向朝鲜散发传单，还先发制人中断了对朝心理战广播。但是，自将南北（韩朝）规定为“敌对两国”关系以来，朝鲜一直采取高强度对南断绝措施，因此朝鲜很有可能不会答应任何转变立场的提议。韩国曾经需要韩国作为与美国对话的垫脚石，但现在连这个都不需要了。



在这种情况下，韩美两国在没有协调的情况下，分别向朝鲜招手致意。特朗普称“和金正恩相处融洽是一笔巨大的财富”，李在明则表示“再贵的和平也比战争好”，展开竞争式追求，这只能使金正恩气焰高涨。6个月的外交空白期已经结束，要尽快调整韩美对朝政策。美国与朝鲜进行直接交易签订只清除洲际弹道导弹的“小型交易”，而韩国被排除在外，这种惨案万万不可发生。

