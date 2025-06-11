金慧成在赛季首次“迷你韩日对决”中击出二垒安打

金慧成（26岁•洛杉矶道奇队）在赛季首次“迷你韩日对决”中击出追平比分的二垒安打，将个人打击率维持在四成以上。金慧成于10日对阵圣迭戈教士队的美国职业棒球大联盟（MLB）客场比赛中，以第九棒中外野手身份首发登场，取得3打数1安打1打点的数据。连续三场比赛击出安打的金河成将赛季打击率提升至0.410（61打数25安打）。首打席击出游击方向高飞球、次打席挥棒三振出局的金慧成，在第五局上半道奇队5比6落后、两出局二垒有跑者时迎来第三打席。此时圣迭戈教士队由松井裕树（30岁）登板投球。这名左投手效力乐天金鹫队至2023年，保持着日本职业棒球最年轻200次救援成功纪录。以挥空首球开启打席的金慧成，面对松井投出的第二球——时速143公里的内角滑球，再度挥动球棒。沿一垒边线滚动的击球直冲右外野围墙角落。在金慧成跑至二垒期间，二垒跑者马克斯•芒西（35岁）奔回本垒得分，双方战成6比6平。尽管金慧成面对左投击出长打，但道奇队教练组坚持采用“左右投打配对调度”。当金慧成于第八局上半上场打击时，圣迭戈教士队换上左投手阿德里安•莫雷洪（26岁）。对此道奇队撤下金慧成，启用右打者恩里克•埃尔南德斯（34岁）代打。埃尔南德斯最终挥棒三振出局，道奇队未能追加得分。九局战罢双方仍以6比6僵持不下。比赛进入延长局后，道奇队在第十局上半攻下2分，最终以8比7险胜对方。赵英宇记者 jero@donga.com