像白宫西翼一样，总统办公室和秘书室采用“水平型沟通”结构

“因为总统办公室和秘书室太远，所以去向总统报告的时候只能坐车去。花费这么长的时间，很多时候不直接面对总统，而是通过电话进行报告。”曾担任朴槿惠政府政务首席秘书和宣传首席秘书的前新国家党（国民力量党前身）代表李贞铉就青瓦台空间结构表示：“工作效率、效率、内部沟通存在问题。”总统办公室所在的主楼和秘书楼与民一至三馆的距离为600米，总统和幕僚团之间的沟通非常困难。因此，前总统卢武铉、李明博经常在与民一馆临时办公室工作，前总统文在寅就任后在与民一馆正式安排办公室工作。但是，这也存在总统和主要幕僚团不能在一个空间工作、分散到3个秘书楼的局限性。历届政府虽然切身感受到了重新整顿青瓦台空间的必要性，但在准备代替空间和确保国会预算方面也遇到了困难，因此未能进行尝试。相反，李在明政府首先在龙山开始办公，而且在国会拥有过半数议席，因此有利于预算协商。另外，青瓦台空间和预定于下月竣工的政府首尔大厦昌成洞分馆也可以使用。曾在李明博政府担任总统室长的京畿道教育监任太熙表示：“当时向李明博总统建议重建青瓦台，但他认为对国政运营没有帮助，所以没能推进。希望李在明能一并考虑以后的总统，确保预算。”●文在寅虽然来到秘书楼，但未能建立水平结构文在寅是第一位干脆不使用青瓦台本馆的办公室，而是在与民一馆3楼设立办公室的总统。与民一馆是卢武铉认为本馆与秘书楼相距过远而而新建的简易办公室建筑。文在寅在与民一馆2楼设有总统秘书室长室，1楼设有政务首席室，还在与民二馆安排了政策室长下属的首席秘书室，在与民三馆安排了国家安保秘书室等。由此，总统和幕僚团之间的距离虽然进一步缩小，但最终未能建立水平型实时沟通结构。这是因为，总统和秘书室室长等不在同一层，剩下的幕僚团分散在其他建筑物里。这与美国西翼以总统办公室为基准，副总统室、秘书室长室、发言人室等一字排开形成鲜明对比。此外，对于建成超过50年的与民二馆（别馆）、与民三馆（东别馆），从十几年前开始有人提出有必要进行改造或重建。与民二馆和与民三馆分别于1969年和1972年竣工，建筑物陈旧到极点，已经获得了安全诊断D等级。曾在文在寅政府担任国民沟通首席秘书的朴洙贤议员表示：“与民二馆和与民三馆是不考虑效率建造的，在业务上非常不便。”曾担任李明博政府外交安保首席秘书的韩半岛未来论坛理事长千英宇也表示：“与民二馆、三馆在外宾面前显得有些难为情，可能是韩国公共建筑中最破旧的建筑。”●有必要合并总统办公室和秘书楼新建由此，政界正在讨论将与民二馆、三馆进行统合重建，建立总统办公室和秘书室合二为一的建筑物的方案。再加上附近的与民一馆和警卫室建筑物，一次性重建的方案也被提了出来。也就是说，不要再在本馆设立总统办公室，而应将其利用为迎接首脑会谈或礼宾等外宾的空间。任太熙表示：“应该拆除秘书室和警卫室，建造总统办公室和秘书室合并的建筑。”千英宇表示：“为了应对朝核，应该在新建的建筑中加入掩体功能，以便在发生紧急情况时也能正常工作。”此外，还出现了对与民二馆、三馆进行改造后，连同与民一馆将3栋楼用空中走廊连接在的想法。还有人提出了改造青瓦台本馆，准备核心幕僚团空间，在本馆旁边空地上新建秘书楼的方案。庆熙大学未来文明院教授安秉镇（音）表示：“秘书室长等核心幕僚应该在总统开门喊一声就能马上听到的距离。希望在办公室的沙发上，幕僚们能坐在一起，形成无拘无束的讨论环境。”有些人指出，总统和幕僚团的沟通与建筑物等空间结构无关，是取决于总统意志的问题。尹锡悦前总统的情况是，所有职员都入住10层楼的龙山总统室，并在2楼安排了主办公室和秘书室长室等。还有人指出，青瓦台曾象征权力，具有孤立的形象，因此应该摸索打破这一形象的方案。李贞铉说：“应该不让人对于重新进驻青瓦台就唤起原有不良看法的方案。”赵权亨记者 buzz@donga.com