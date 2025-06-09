说服工作，不需要节约时间



宪法法院2月25日结束了对尹锡悦总统弹劾案的辩论审理。过去，总统弹劾案通常在辩论结束的2周内宣判，但这次一个月后也没有确定宣判日程。在此期间，从“紧急戒严不是司法审查对象，而是会被驳回”的预测，到“9名法官体制完成”之前不能宣判的“5对3僵局”说等，各种推测层出不穷。其中一位法律界人士的解释分析引起了关注。



“‘僵局说’没有根据。只是因为存在‘5比0’区间，所以需要一定的时间。”



宪法法院4月4日罢免了尹锡悦。随着8名法官全部同意罢免，宪法法院裁决的的接受力得以最大化，韩国社会多数成员都表示服从。自然而然，具体的评议过程就备受关注。宪法法院为了减少国家混乱，没有具体说明评议过程。不过，从前宪法法院代理院长文炯培最近的演讲中可以稍微推测出来。



“有的人没到夏天就穿短袖，也有的人穿着长袖过整个夏天。不能拿这个说，‘你跟不上我的速度’。”



文炯培5月27日在韩国科学技术院科技政策研究生院演讲中表示：“表决是坚持到底、真的不行的时候进行的。”对于“原以为罢免总统是理所当然的，但也有相当多的人认为‘其他选项’是理所当然的”的提问，他作出了上述回答。他解释说，在写下“支持弹劾论”和“驳回弹劾论”后，从各自的立场上批评对方，继续看修订本，最后达成一致意见，作出了全员一致的决定。



文炯培特别强调的是“时间”。他说：“因为拥有宪法这一公分母，所以我认为只要有时间，一定会聚集到一个点上。但是花了一些时间。说服别人，没有必要那么节约时间。”



文炯培的演讲内容与那位法律界人士的分析部分吻合。法律界人士没有给出分析的依据，也没有确认是否真的存在“5比0”区间。但两人共同重点强调和分析的是“时间”。这意味着，即使多数法官的意见已经决定，也要花时间等待少数法官的意见，进行说服，直到全票通过为止。



文炯培最后这样强调。“我认为韩国社会最缺少的就是说服。故意说‘你和我的想法不同’，但连续谈几天的话，也没什么不同。”



对于同时掌握行政、议会权力的政府和执政党来说，时间也许是奢侈。成为少数在野党的国民力量党，斗争可能是唯一的武器。幸运的是，李在明总统和朝野两党都对团结的必要性达成了共识。如果是这样，希望李总统和朝野双方都不吝惜时间进行说服。只要继续交谈和说服，就能确认也没有什么不同。

