前军事高官：“驻韩美军扩大战略灵活性不可避免……必须重新确立‘相互防卫’”

“美国特朗普第二任政府认为，如果这次不能抓住中国，美国将更加束手无策。也就是说，中国的霸权挑战已经达到了非常严重的程度。美国政府再次强调由来已久的驻韩美军的战略灵活性，也是出于同样的原因。”现任韩美同盟财团会长的前韩美联合司令部副司令任浩永（预备役陆军大将，照片）就美国政府高官连日强调“通过加强驻韩美军战略灵活性来调整作用”的背景，最近在接受《东亚日报》的电话采访时作出了上述表示。实际上，韩美通过始于2003年的“未来韩美同盟政策构想”等，就重新调整驻韩美军的作用进行了磋商。同年11月的韩美安保协议会也表示：“再次确认了持续驻韩美军战略灵活性的重要性。”两国已就驻韩美军不再停留在对朝遏制战斗力上，而是将其作用扩大为东北亚机动军达成了一致。任浩永强调：“韩美此前一直以战略灵活性的必要性和正当性为中心进行讨论，对于具体如何在包括东北亚地区在内的印度太平洋地区实施这一问题没有达成协议。美国最近不断强调这个问题，意味着在争夺霸权的美中竞争最激烈的现在，正是具体实现驻韩美军扩大战略灵活性的时机。”任浩永认为，中国国家主席习近平的四次连任将于2027年决定，中国很有可能在此之前试图通过入侵台湾等方式创造长期执政的名分。他表示：“从美军的立场来看，美中尖锐对立的台湾与韩半岛是相同的美国第七舰队作战地区。如果出现需要在包括台湾在内的区域内同时展开作战的情况，美国会绝对不使用驻韩美军，而从美国本土引进兵力吗？哪位指挥官会作出这样的决定？”也就是说，在美中矛盾达到高潮的目前结构下，驻韩美军扩大为东北亚乃至印度太平洋地区的多功能机动军作用，从军事效用性来看，这是理所当然的。任浩永还嘱咐说：“如果说扩大驻韩美军的战略灵活性是不可抗拒的趋势，韩国新政府就应该重新确立韩美同盟的整体概念，使其成为可持续的同盟。”他强调：“1953年签订《韩美相互防卫条约》后，韩美同盟不再采取‘相互’的方式，而是朝着美军通过遏制朝鲜等方式施舍、我们受益的单方面方向发展。现在韩国也成为世界第五大军事强国，韩国应该积极接受美国的要求，提高驻韩美军驻扎费用、扩大战略灵活性等，同时更切实地接受美国强化对韩美延伸遏制公约等，将韩美同盟重新定位为有利于两国的真正‘相互防卫’概念。”孫孝珠 hjson@donga.com